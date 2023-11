C’è stata una protagonista indiscussa nella puntata del Grande Fratello 2023 del 6 novembre, il nome è Angelica Baraldi. La visita del fidanzato Riccardo Romagnoli, etichettato sui social come un altro Mark Caltagirone (il fidanzato fittizio di Pamela Prati per chi non ricordasse) almeno fino a ieri, con il quale il confronto è stato a dir poco gelido. A parte gli occhi brillanti inziali di lei, con la commozione che contagiato anche gli altri concorrenti in Casa, non c’è stato spazio per altro.

Un comportamento quanto meno insolito e che è bastato per sollevare i dubbi tra il pubblico da casa che si è preso il compito di andare a spulciare chi sia questo misterioso Riccardo. Di lui poco si sa, eccetto una cosa: nel profilo social di Angelica compare con il contagocce. Un mistero, l’assenza di foto di coppia, tutto da svelare ma che potrebbe essere legato al desiderio di privacy da parte della coppia.





GF 2023, Angelica spiega perché non ha baciato il fidanzato

Privacy che poco c’entra quando qualcuno decide di entrare al Grande Fratello. Le prime parole di Riccardo, poi, erano sembrate più quelle di un fan che di un fidanzato. “Siamo molto contenti di questo (del fatto che sei qui al GF ndr), poi certo si può migliorare, ti puoi esporre un pochino di più, ma hai delle grosse fragilità dentro – ha detto – . Il rapporto familiare, i fidanzati precedenti a me non ti hanno permesso di metterti nelle condizioni di esprimerti come avresti voluto”.

“Siamo qui per giocare e migliorarci. Credo tanto in te e credo che tutte le persone hanno riconosciuto in te qualcosa”. Poi fine, un abbraccio ma neppure un bacio tanto che Jill Cooper ha immediatamente sollevato il caso con Angelica che le ha spiegato il motivo: “Te l’avevo detto che noi non siamo per niente da parole romantiche. Non ci siamo nemmeno baciati, hai visto? Per me non era importante il bacio, per me era importante la nostra connessione di cervelli, capito? Mi ha cambiato tutto. Tutto”.

“Tutte le mie paranoie, tutto. Mi ha dato una carica incredibile, una sicurezza. E poi mi ha detto di dare di più. Quindi lui capisce benissimo che tutte le situazioni che ci sono qui, non sono come io credevo che fossero descritte da fuori. Lo so che è strana questa cosa del bacio. Però… non lo so… ci lega qualcosa di molto… non lo so, siamo una coppia così, che in pubblico mai… Non ne avevo neanche bisogno. Non avevo bisogno di baciarlo in quel momento”. Nessuna freddezza quindi, ma un rapporto diverso dal solito. Almeno così spiega lei.