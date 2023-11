Si sta già pensando al futuro più lontano per quanto riguarda il Festival di Sanremo, infatti sarebbe stato già scelto il successore di Amadeus, che non proviene dagli ambienti Rai. Stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe un volto molto amato di Mediaset a prendere il posto del direttore artistico della kermesse musicale, che sarà conduttore per la quinta volta consecutiva nel 2024. E proprio nelle scorse ore ha fatto giù un annuncio sensazionale.

Ospite di Fiorello, ha parlato del Festival di Sanremo. Ora è al centro di queste voci relative al suo successore, ma Amadeus è anche impegnato a organizzare ciò che succederà a febbraio dell’anno prossimo. Nella prima serata salirà sul palco dell’Ariston Marco Mengoni, che non solo sarà ospitato in quanto vincitore della scorsa edizione, ma lavorerà a stretto contatto con Amedeo Sebastiani in qualità di co-conduttore della puntata inaugurale.

Festival di Sanremo, il successore di Amadeus arriverebbe da Mediaset

Il primo a fornire questa notizia choc sul Festival di Sanremo è stato proprio Fiorello durante Viva Rai2 del 7 novembre. Infatti, il conduttore e showman ha affermato: “Sì, è vero che per il 2025 hanno chiesto ad Amadeus, ma le idee sono altre e non è un personaggio Rai. Chi ha orecchie per intendere intenda”. E ha fatto capire che per il Festival di Sanremo il successore di Amadeus dovrebbe arrivare da Mediaset, in particolare da Canale 5.

A scendere nei dettagli è stato Dagospia, grazie al giornalista Giuseppe Candela, che ha fatto nome e cognome di colui che potrebbe presentare Sanremo 2025: “Di chi si tratta ve lo sveliamo noi: Paolo Bonolis, ormai stufo dei programmini trash del Biscione. Ma chi vuole a tutti i costi Paolino a Sanremo? Il direttore generale meloniano Giampaolo Rossi. E non è finita qui, vi sveliamo il gancio dell’operazione: il dg ha molto stima per l’ex moglie del conduttore Sonia Bruganelli. Rossi e Bruganelli sono legati da due amici comuni che avrebbero favorito diversi incontri nei mesi scorsi”.

Lo scoop del giorno di Fiorello.



Rosario: “È vero che per il 2025 hanno chiesto ad Amadeus, ma le idee per #Sanremo2025 sono altre e non è un personaggio Rai”. Si tratterebbe di un volto di Canale 5.

“Chi ha orecchie per intendere intenda”#VivaRai2 #Sanremo2024 pic.twitter.com/GqlolQzlIa — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 7, 2023

Dagospia ha però anche ammesso che il nome di Bonolis non sia certamente sicuro al 100%: “Attenzione. Tutti stanno correndo troppo. Nel mezzo ci saranno un Festival da organizzare, un consiglio d’amministrazione da rinnovare, un nuovo amministratore delegato da nominare (o riconfermare), le elezioni Europee e la tenuta del governo Meloni da valutare. Un film lunghissimo. ‘Corsa verso Sanremo 2025’. Occhio ai colpi di scena”.