Sanremo 2024, l’annuncio di Amadues. Un appuntamento tra i più attesi di sempre quello in previsione dello start del Festival della musica italiana. I telespettatori sono già pronti a curiosare tra le diverse indiscrezioni in vista della programmazione di successo in diretta dal palcoscenico del Teatro Ariston, con un cast di artisti e di ospiti che sicuramente non deluderanno. E proprio in merito a questo, il direttore artistico e conduttore del Festival ha ben pensato di lanciarsi in un annuncio nel corso della prima puntata di Viva Rai 2.

Sanremo 2024, l’annuncio di Amadeus. In diretta dal Foro Italico e nel corso della prima puntata di Viva Rai 2, Amadeus in qualità di ospite ha voluto lanciare un annuncio in merito alla quinta conduzione che seguirà in previsione del Festival di Sanremo in diretta dal Teatro Ariston. Qualche dettaglio in più, dunque, sulla kermesse musicale.

Leggi anche: “C’è, ufficiale”. L’annuncio pazzesco su Sanremo 24: chi sale su quel palco. “E non sarà solo”





Sanremo 2024, l’annuncio di Amadeus sul super ospite della prima serata

Lo start del Festival della musica italiana più atteso di sempre è previsto infatti per il 6 febbraio 2024. Queste dunque le parole di Amadeus che ha annunciato il super ospite previsto per la prima serata: “Marco Mengoni non solo sarà il super ospite della prima serata della kermesse, ma c’è molto di più: Marco Mengoni sarà anche il co-conduttore“.

Il cantante ha trionfato due volte a Sanremo, la prima nel 2013 con L’essenziale e la seconda nell’ultima edizione con Due vite. Insomma, la notizia nel giro di poco tempo ha fatto il giro del web. E sempre per quanto riguarda il Festival della musica italiana, un altro rumor ha fatto capolino tra molti. Stiamo parlando dellla possibilità di ritrovare sul palcoscenico in qualità di ospite proprio Barbara d’Urso, con Lucio Presta.

L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, però, ai microfoni di Rtl 102.5, non ha fatto trapelare alcuna certezza su questo, ammettendo di saperne poco a riguardo. Sempre a proposito delle rivelazioni, attesissima la conferma sulla presenza dei Negramaro, così come dei The Kolors e dei Subsonica. E tra i grandi nomi, emerge anche il nome di Angelina Mango.