Sanremo 2024, le prime indiscrezioni sul Festival della musica italiana. Per il quinto anno consecutivo sarà Amadeus alla guida della direzione artistica e della conduzione del programma. Il pubblico di telespettatori italiani non fa che iniziare a chiedersi quali artisti sono pronti a esibirsi sul palcoscenico del Teatro Ariston. E oltre alle spifferate messe in circolo in rete, qualche conferma proviene anche da Fiorello, showman italiano e caro amico fraterno del timoniere del Festival.

La conferma di Fiorello in previsione di Sanremo 2024. Quali sono gli artisti che si esibiranno sul palcoscenico? Questa la domanda che inzia a ronzare intorno agli italiani, che attendono come ogni anno il mese di febbraio per poter seguire la competizione musicale più gettonata di sempre. Lo showman siciliano ha fatto trapelare qualcosa in più ai “microfoni” di Instagram, durante la diretta di Aspettando Viva Rai2!.

La conferma di Fiorello in previsione di Sanremo 2024: “Confermo! Parteciperà a Sanremo!”

Queste le parole di Fiorello: “Sapete che mi sento una volta al giorno con Amadeus e so tutto: su Jovanotti confermo! Parteciperà a Sanremo!”, e ancora: “ma non solo: pare che si esibirà con Lazza in un duetto, con titolo ‘Lazzaro’“, afferma lo showman. La voce di corridoio dunque avrebbe raggiunto la prima conferma. A tal proposito Fiorello ha aggiunto qualcosa in più.

“Quel genio del male di Amadeus ha pianificato tutto questa estate, a partire dall’incidente a Santo Domingo: mise dei dossi apposta per causarlo”, spiega con toni ironici. E ancora: “L’idea era quella di presentare Jovanotti, farlo entrare con le stampelle, toccarlo e a quel punto Jovanotti avrebbe urlato: ‘Sono guarito!’, facendo poi l’esibizione”. Poi un’altra spifferata in perfetto stile Fiorello. “Lo dico perché non ci ascolta nessuno, anche se non è ancora ufficiale”, continua a ironizzare Fiorello in merito alla sua presenza in qualità di ospite per rendere omaggio a Toto Cutugno.

Ma oltre Jovanotti, a completare la lista degli artisti in gara a Sabremo 2024 anche altri nomi big: Angelina Mango, The Kolors, Alessandra Amoroso, Annalisa, Geolier, Tedua, Subsonica, Negramaro, Biagio Antonacci, Max Gazzè, Arisa, Rocco Hunt, Sangiovanni, Fred De Palma, Irama, Bejamin Mascolo, Nek e Francesco Renga, Albano. Solo indiscrezioni al momento e chissà se riceveranno conferma.