Siamo a ridosso di Ferragosto, quindi in piena estate, ma la notizia più importante delle ultime ore è arrivata e riguarda Sanremo 2024, in programma a febbraio dell’anno prossimo. Amadeus sarebbe sempre più vicino ad un clamoroso colpo, in questo caso si tratterebbe di un ritorno sensazionale. Il super famoso ha già preso parte alla kermesse musicale italiana, ma per chiudere in bellezza la sua esperienza il direttore artistico vorrebbe riportarlo sul palco dell’Ariston.

Un mese fa era uscita un’altra news sempre inerente Sanremo 2024. In questo caso non si trattava di una decisione di Amadeus e nemmeno di un ritorno, bensì di una proposta di Mariasole Pollio, che a TvBlog aveva detto: “Vorrei tanto ricevere una chiamata di Amadeus per una delle serate di Sanremo“. E chissà se succederà davvero. Classe 2003, lei è originaria di Napoli e lavora anche come attrice. Prende parte a Battiti Live, in onda su Radionorba e Italia 1, dal 2017.

Sanremo 2024, Amadeus vuole un gran ritorno: si punta al super famoso

A rivelare tutto su Sanremo 2024 è stato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, intervenuto su Mow Magazine. Queste le parole del giornalista: “Amadeus vorrebbe lui. Il conduttore ha voglia di riaverti a Sanremo, non sparare cachet troppo altri, vogliamo vederti. Non sarà una bandiera del Milan, visto che è arrivato, se ne è andato ed è tornato 10 anni dopo circa, però si vede che nelle ultime stagioni si è affezionato e ha mollato il tono mercenario che hanno certi giocatori che vanno dove vengono pagati meglio”.

Stiamo parlando del possibile e incredibile ritorno all’Ariston dell’ex calciatore Zlatan Ibrahimovic. Alessi ha concluso così il suo intervento: “Sui suoi social condivide video delle due feste scudetto a cui ha preso parte da protagonista: il diciottesimo nel 2011 e il diciannovesimo nel 2022 e tutti i cuori rossoneri ringraziano la leggenda del calcio per i bei ricordi. Mi dicono che Amadeus ha voglia di riaverti a Sanremo, non sparare cachet troppo altri: vogliamo vederti”.

Lo scorso mese di giugno Zlatan Ibrahimovic ha detto addio al calcio giocato: “Abbiamo deciso di fare questo saluto, ma nessuno sapeva la mia decisione sul futuro. Da oggi sono un uomo libero da questo mondo. E’ stata una carriera lunga. Sono orgoglioso e felice che sia durata così tanto. Grazie a tutti quelli che mi hanno dato adrenalina”.