Arriva una candidatura importante per Sanremo 2024. Una conduttrice che il pubblico sta ammirando a Mediaset si è fatta avanti e si è rivolta direttamente ad Amadeus. Ha rilasciato infatti un’intervista molto chiara, che non lascia spazio a libere interpretazioni. Lei ha voglia di salire sul palco dell’Ariston e, dopo queste sue parole, spera di essere presa in considerazione dal direttore artistico. Il quale è già al lavoro per la sua ultima edizione della kermesse musicale.

Lei sta già ottenendo dei risultati strabilianti dal punto di vista professionale, nonostante la giovane età, ma ora vuole fare un ulteriore salto di qualità. Il suo futuro vorrebbe che fosse a Sanremo 2024 e per la conduttrice ora al lavoro a Mediaset nulla è ovviamente impossibile, dato il suo valore. Lei ha anche citato una sua collega in questa conversazione con TvBlog, infatti c’è una presentatrice dalla quale prende ispirazione.

Sanremo 2024, conduttrice che lavora a Mediaset si propone ad Amadeus

Parlando con TvBlog, prima di concentrarsi su Sanremo 2024, questa conduttrice protagonista in questo periodo a Mediaset ha parlato della sua fonte ispiratrice: “Michelle Hunziker, lei è la mia preferita e mi piace da sempre per la sua energia e spontaneità. Senza ovviamente nulla togliere ad Alessia Marcuzzi ed Ilary Blasi, che sono bravissime. De Le Iene mi piace il fatto che è un programma che si occupa di tantissime cose. Ha molti registri e cambia in base ai vari argomenti di cui si occupa, sicuramente ti insegna molto”.

A proporsi per la prossima edizione di Sanremo è stata Mariasole Pollio, che ha dichiarato esattamente: “Vorrei tanto ricevere una chiamata di Amadeus per una delle serate di Sanremo“. E chissà se succederà davvero. Classe 2003, lei è originaria di Napoli e lavora anche come attrice. Prende parte a Battiti Live, in onda su Radionorba e Italia 1, dal 2017. In televisione è stata protagonista anche nella serie televisiva Don Matteo e nel film Pooh – Un attimo ancora.

Dal 2022 è alla conduzione di Summer Festival su Radio 105 TV e quest’anno ha anche condotto LoveMi, l’evento di beneficenza organizzato da Fedez e che va in onda su Italia 1, in diretta da Piazza del Duomo nella città di Milano.