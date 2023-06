Amadeus e Sanremo 2024, le ultime indiscrezioni sulle conduttrici. Mancano mesi, otto per la precisione, alla prossima edizione del Festival di Sanremo, ma già i rumors e le indiscrezioni si rincorrono. Poco tempo fa sembrava scontata la rivoluzione, almeno a sentire Fiorello, amico e collega di Ama: “Non so se quest’anno farò Sanremo” gli avrebbe rivelato il conduttore.

Lo showman aveva poi aggiunto: “Lì la butto. Mi ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, mi ha detto così…”. In realtà pare che alla fine Amadeus ci sarà, anzi già si parla delle co-conduttrici che secondo alcuni potrebbero essere Annalisa, Emma Marrone, Arisa ed Elodie. Chissà se saranno proprio loro ad affiancare il direttore artistico e conduttore, ma intanto spuntano già fuori altri nomi e il pubblico impazzisce.

I nomi nuovi per affiancare Amadeus a Sanremo

L’ultimo Festival di Sanremo è stato un successo clamoroso di critica e pubblico. Amadeus al Fatto Quotidiano ha spiegato: “Giuro che non c’è una sfida con me stesso. Non vivo nell’ossessione di battere i record precedenti. Sanremo oggi ha una sua forza, tutto parte dalle canzoni in gara, spero solo di ascoltarne tante e avere l’imbarazzo della scelta”. E per quanto riguarda la scelta delle co-conduttrici? Qui il quotidiano Domani ha fatto lo scoop.

A quanto pare al fianco di Amadeus potrebbero esserci Andrea Delogu e Ema Stokholma. Le due conduttrici televisive e radiofoniche hanno visto aumentare sensibilmente la propria popolarità negli ultimi anni e sembrano davvero pronte per un palcoscenico importante come quello del teatro Ariston. La kermesse della canzone italiana per antonomasia potrebbe essere la consacrazione definitiva per le due showgirl molto apprezzate dal pubblico.

Il quotidiano Domani parla di quotazioni in aumento per Andrea Delogu ed Ema Stokholma come co-conduttrici di #Sanremo2024 pic.twitter.com/WEUbCfdeuT — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 21, 2023

Non a caso in tanti hanno commentato con entusiasmo la notizia della loro possibile partecipazione a Sanremo. “Andrea Delogu molto più adatta a fare da coconduttrice a Sanremo di Chiara Ferragni, sorry not sorry E lo dico da follower che la stima” dice un’utente. “Mi piaciono entrambi belle e brave e poi sono competenti di musica, ottima scelta se saranno confermate” fa un altro. E così via: “Loro due sono bravissime”, “Magari” e “Finalmente, direi!!!”, il successo sembra già garantito…

