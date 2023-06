Nonostante manchino diversi mesi al suo inizio, Amadeus sta già lavorando per Sanremo 2024. Qualche giorno fa è arrivata una conferma da parte del conduttore, il quale ha dichiarato che questo sarà il suo ultimo Festival. Ovviamente iniziano ad emergere le prime notizie su cosa vedremo nella prossima edizione, ma soprattutto ci sono alcune indiscrezioni su Sanremo Giovani.

Innanzitutto sappiamo che quest’anno saranno 3 i vincitori di Sanremo Giovani che potranno poi accedere al vero e proprio Festival, presentando però un nuovo brano. Amadeus ci ha tenuto a fare un grosso in bocca al lupo a tutti i giovani che presenteranno una canzone ed ha aggiunto: “Quello di Sanremo Giovani è il primo passo della strada verso Sanremo 2024. È bello sapere che c’è grande entusiasmo da parte dei giovani, ho sempre attribuito loro grande importanza perché non sono solo il futuro ma già il presente“.

Emergono le prime indiscrezioni sulle scelte di Amadeus per Sanremo 2024

Parlando invece delle cinque serate del Festival, lo scorso mese erano iniziate a circolare delle voci sulla possibile presenza di Annalisa come co-conduttrice. In molti vorrebbero vederla in questa nuova veste e dunque premono per far sì che effettivamente Amadeus la scelga per affiancarlo in una serata di Sanremo 2024. Lei stessa commentò le indiscrezioni dicendo: “Ho visto quello che dicono. Mi piacerebbe tornare, di colpo direi in gara, ma fare la co-conduttrice sarebbe molto bello. Adesso è una voce, ma una bella voce direi“.

In particolar modo sono emerse nelle ultime ore delle indiscrezioni da Dagospia, secondo le quali pare che Amadeus vorrebbe al suo fianco quattro cantanti in totale. Dunque, oltre alla presenza di Annalisa, ci potrebbero essere sul palco dell’Ariston Emma Marrone, Arisa e Elodie. In molti hanno commentato la notizia affermando di non darle molto credito e alcuni hanno anche dichiarato che preferirebbero molto più vederle in gara che alla co-conduzione.

Ricordiamo che la gara di Sanremo Giovani andrà in onda a dicembre 2023 e sarà trasmessa in diretta su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo. Saranno in totale 12 ad esibirsi e dovranno tutti avere un’età compresa tra i 16 e i 29 anni.