“Per Sanremo ho preso questa decisione”. Amadeus definitivo: dopo le tante voci è finita così

Amadues, l’annuncio del conduttore. Dopo il grande successo conseguito sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2023, Amadeus è stato tirato in ballo da Fiorello in merito alla conduzione del prossimo Festival della musica italiana. Lo showman siciliano non troppe settimane fa aveva affermato su VivaRai2!: “L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa. “Non so se quest’anno farò Sanremo”. Lì la butto. Mi ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, mi ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere”. Ma come stanno realmente le cose?

L’annuncio di Amadues su Sanremo 2024. La scorsa edizione del Festival della canzone italiana ha decisamente raggiunto record mai visti dai tempi della conduzione di Pippo Baudo. Per Amadeus le soddisfazioni raccolte sono state tante, eppure la sua presenza in vista della prossima kermesse musicale non sembra essere così tanto scontata. Poche settimane fa Fiorello avrebbe sganciato la sua “bombetta” in diretta a VivaRai2!. E la notizia non poteva che mettere in allarme i fan, increduli nell’apprendere che Amadeus potesse passare il testimone.

L’annuncio di Amadeus su Sanremo 2024: “Lo dico ufficialmente…”

Ma come stanno realmente le cose? Dopo tanta attesa, il conduttore in persona sembra aver deciso di mettere a tacere le indiscrezioni intervenendo in merito alla questione in sospeso. Amadeus ha rotto il silenzio annunciando nel corso di una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano che: “Giuro che non c’è una sfida con me stesso. Non vivo nell’ossessione di battere i record precedenti. Sanremo oggi ha una sua forza, tutto parte dalle canzoni in gara, spero solo di ascoltarne tante e avere l’imbarazzo della scelta”.

E ancora: “Stiamo lavorando alla scenografia e ho iniziato ad ascoltare qualcosina, il tutto comincia a giugno/luglio. […] Quanti Big ci saranno? Ancora non lo so, non ho deciso. Sarà la bellezza delle canzoni a stabilire i numeri della gara”. E dopo ben 5 lunghi anni trascorsi alla conduzione del Festival, Amadeus ha detto: “Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni”.

Insomma, le voci di corridoio non erano poi così tanto distanti dalla realtà delle cose. Amadeus è pronto a godersi il suo ultimo anno alla conduzione di un festival in grado di raccogliere consensi e partecipazione, consapevole di poter passare il testimone a una conduzione all’altezza dei nomi che hanno preceduto e delle aspettative del pubblico italiano.