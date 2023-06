“Mai vista una roba così”. Affari Tuoi, Amadeus di sasso davanti a Concetta e Dario. La puntata finisce malissimo

I siciliani Concetta e Dario, da Cefalù, in provincia di Palermo, sono stati i concorrenti dell’ultima puntata di Affari Tuoi, il game show del preserale di Rai Uno condotto da Amadeus. Il conduttore si prenderà un periodo di meritato riposo prima di tornare in onda, in autunno, con I Soliti Ignoti e successivamente con la nuova edizione del Festival di Sanremo.

La nuova edizione del “gioco dei pacchi“, tornato in tv dopo una lunga pausa, è stato un vero successo. Una scelta vincente quella della Rai di riproporre uno dei game show più amati della storia della televisione italiana. Come sempre, al centro del programma, i 20 pacchi contenenti altrettanti premi. In ogni puntata 20 rappresentanti delle 20 regioni del nostro paese e ogni sera uno di loro è stato chiamato a vestire i panni del “pacchista” protagonista della puntata.

Affari Tuoi, ultima puntata sfortunata per Dario e Concetta

Il concorrente ha portato con sé un pacco contenente un premio da 0 a 300.000 euro. I siciliani Concetta e Dario, promessi sposi, speravano nella puntata del 6 giugno di poter portare a casa una somma importante per realizzare il proprio sogno dopo un fidanzamento di nove anni.

L’avventura dei due ragazzi non è iniziata nel migliore dei modi, avendo pescato ben tre pacchi rossi a inizio gioco. E ancora il pacco da 200 mila euro, una vera batosta per Concetta e Dario, che speravano di portare a casa una bella somma. Niente da fare, perché nel giro di pochi minuti i due si sono ritrovati con soli tre pacchi rossi. “Ragazzi, se il gioco fosse stato al contrario, voi sareste già campioni” ha detto un incredulo Amadeus. “Questa è la puntata più sfortunata della storia del programma” ha poi commentato Dario.

“È incredibile, io non ho mai visto nulla del genere qui” ha detto il conduttore di Affari Tuoi. Alla fine la coppia di fidanzati ha aperto l’ultimo pacco rosso e ha tentato il gioco della regione fortunata. La prima scelta, quella che gli avrebbe fatto vincere 100mila euro è andata male. Concetta e Dario hanno avuto la possibilità di portare a casa 50mila euro scegliendo una delle due regioni rimaste, tra Liguria e Lazio hanno scelto la prima ma la regione fortunata era la seconda. Purtroppo i due ragazzi sono tornati a casa senza un euro.