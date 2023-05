Affari tuoi è tornato in televisione, nella versione quotidiana con la conduzione di Amadeus. Come sempre, al centro del programma, ci sono i 20 pacchi contenenti altrettanti premi. In ogni puntata 20 rappresentanti delle 20 regioni del nostro paese e ogni sera uno di loro viene chiamato a vestire i panni del “pacchista” protagonista della puntata. Il concorrente porta con sé un pacco che contiene un premio che, nel caso più alto, è di 300.000 euro.

In questa nuova edizione di Affari tuoi, trasmesso su Rai 1 dal 2003 al 2017 e tornato in onda quest’anno, è nuovo il gioco finale “La regione fortunata”. Una scelta vincente quella della Rai di riproporre uno dei game show più amati della storia della televisione italiana. Come riporta Tv Blog, in queste prime 16 emissioni trasmesse il programma made in Endemol ha ottenuto una media del 22,23% di share, pari a 4.455.000 telespettatori, con punte del 25% di share.

Affari Tuoi, Mariacarmela emoziona Amadeus e il pubblico: “Nonno è morto pochi giorni fa”

La puntata meno vista (share) di Affari tuoi è stata quella del 18 aprile con il 17,87% (su Canale 5 c’erano gli 8 milioni e passa telespettatori di Napoli-Milan) mentre la più vista (valori assoluti) è stata quella di giovedì 27 aprile con 4.811.000 telespettatori, mentre per share quella di sabato 29 aprile con il 25,32%. Lunedì 8 maggio è stato il turno del Molise con Mariacarmela Matteo, 39 anni di Jelsi, che ha rifiutato tutte le offerte del dottore, tranne una: quella che l’ha portata a sostituire il suo pacco (il 18) con il numero 2, conservandolo fino all’ultima chiamata.

Per la concorrente di Affari tuoi quel numero nascondeva una motivazione molto importante ed è stata proprio Mariacarmela a raccontarlo con gli occhi lucidi. “Il 2 è un numero con un significato importante perché il 2 maggio è morto mio nonno“, ha detto la 39enne ad Amadeus. Il 2 maggio è stato proprio il giorno in cui Mariacarmela è partita per partecipare alla trasmissione di Rai Uno.

La 39enne di Jelsi ha rifiutato anche l’offerta di 35mila mila euro. La concorrente di Affari tuoi ha deciso di partecipare al gioco aprendo tutti i pacchi e tenendo come ultimo il 18, anche questa una data importante per Mariacarmela, perché nel 2018 è nato suo figlio. “Forse è mio nonno che vuole darmi un numero preciso”, ha detto la concorrente. A fine puntata la 39enne è rimasta con i pacchi da 50 e 10mila euro. Nel suo pacco, il numero 2, c’erano 10mila euro. “Peccato, nel pacco numero 18 che la sorte ti aveva affidato c’erano i 50mila”, ha detto Amadeus, dispiaciuto per la conclusione del gioco di Mariacarmela.