Arrivano importanti novità su Amadeus ed è ancora una volta grazie all’amico Fiorello che ne sappiamo di più. Durante la puntata di Viva Rai2 dello showman, il conduttore Rai ha deciso di fargli una telefonata e si è sottoposto senza problemi alle sue domande. Ovviamente l’argomento non poteva non ricadere sul programma più importante della tv di Stato, ovvero il Festival di Sanremo, alla cui conduzione c’è Amedeo Sebastiani anche nel 2024.

Nei giorni scorsi, parlando proprio di Amadeus, Fiorello aveva spaventato il pubblico, come vi avevamo anche riferito in un nostro precedente articolo: “Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa. Non so se quest’anno farò Sanremo. Lì la butto. Mi ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, mi ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere”.

Leggi anche: “È successo mentre facevo l’amore”. Fiorello, che roba: confessione intima sulla moglie Susanna





Amadeus chiama Fiorello e svela la verità su Sanremo

Nelle scorse ore era uscita fuori un’indiscrezione, che faceva riferimento a presunte pressioni della Rai nei confronti di Amadeus. E allora Fiorello ha voluto saperne di più, visto che le voci parlavano di emissari facenti capo alla televisione pubblica italiana che sarebbero stati inviati alla selezione di Sanremo Giovani per evitare che potessero essere scelti degli artisti troppo eccentrici. Ma vediamo cosa ha detto il presentatore de I Soliti Ignoti.

Amadeus ha quindi esclamato in diretta televisiva: “Non ci sono agenti segreti che controllano, si lavora già da tempo serenamente con l’amministratore delegato Roberto Sergio”. Il conduttore di Viva Rai2 ha chiesto ulteriori chiarimenti: “Nessuno ti ha epurato? Smentisci le voci che qualcuno controllerebbe le tue scelte musicali?”. E la replica è stata la seguente: “No no, nessuno, rimango volentieri in Rai“. E infine ha fatto un annuncio importante.

Il marito di Giovanna Civitillo ha deciso di fare un bel regalo all’amico di sempre Fiorello. Infatti, Amadeus sarà ospite di Viva Rai2 il prossimo 9 giugno, quando è previsto l’ultimo appuntamento stagionale della trasmissione.