“È successo mentre facevo l’amore”. Fiorello, che roba: confessione intima sulla moglie Susanna

Fiorello è uno che non si nasconde, tratta tutti gli argomenti allo stesso modo e anche quando si parla di sesso non si tira indietro; nel corso di un’intervista il conduttore ha raccontato un ‘problema’ capitato mentre faceva l’amore con la moglie Susanna, con la quale il prossimo 14 giugno festeggerà 20 anni di matrimonio “a cui – precisa Fiorello – vanno aggiunti altri 7 di fidanzamento”. Un sodalizio il loro che supera le mura domestiche e si allunga alla sfera lavorativa. Lavoro che per Fiorello, in questo momento, si chiama Viva Rai Due.

>“Se ne deve andare”. Caos Isola dei Famosi 2023, accuse dure contro Ilary Blasi

Proprio nei giorni scorsi è arrivata la conferma da parte della Rai con un messaggio in diretta da parte del nuovo amministratore delegato. Era successo dopo che Fiorello aveva provato l’ad dicendo: “Ma le manterrà le promesse? Roberto, o Sergio, le manterrai queste promesse? Se hai il coraggio, chiamami in diretta… Se non mi chiami è finita! Andiamo tutti a Discovery!”.





Fiorello, racconto privato: “Sesso con mia miglia interrotto dal gatto”

E la risposta di Sergio era arrivata: “Spiritosone. Sono un dipendente Rai. Non faccio promesse, prendo impegni e sono certo di poteri rispettare. E tu rimarrai in Rai con tutti noi”. Proprio durante Viva Rai 2 Fiorello ha letto una parte dell’intervista rilasciata a Vanity Fair. Alla domanda su come andava il sesso con la moglie Susanna ha risposto sorprendo tutti.

Spiega Fiorello: “Intende quello che sto pensando io? Si fa, si fa l’amore, ci amiamo. Certo non è che lo fai con la frequenza di un tempo. E sa perché? Perché non c’è tempo, e ci sono i figli in giro, e i gatti, Una volta mentre facevo se**o mi sono trovato Dorian, il gatto, in mezzo che mi ha fatto ‘shhh!’, e io ‘ma vaff…’, è vero! Poi c’è anche il cane, Lao. Ma lui non s’è visto”.

Poi ha raccontato i segreti della loro unione. I “Ci penso io” valgono più di mille “ti amo”: “Ci penso io. Lei non si poteva muovere, era a letto, le portavo la cena, cose che anche lei ha fatto con me quando avevo un ginocchio distrutto. Ci conoscevamo da poco e io sono dovuto stare fermo sei mesi per i legamenti rotti: è stata dura. Questo è l’amore, no? Stare insieme nella gioia e nel dolore”.