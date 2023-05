La decisione sul futuro di Fiorello è arriva a sorpresa, stamani mentre il conduttore era alle prese con la diretta di Viva Rai 2 ha ricevuto un messaggio direttamente dall’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio. Negli ultimi giorni la Rai è stata al centro di numerosi cambiamenti, il più importante dei quali riguarda Fabio Fazio. Sul suo passaggio a Discovery anche Fiorello aveva detto la sua. Lo aveva fatto proprio durante il suo programma del mattino, sempre più seguito e ormai riferimento della seconda rete.

Nello specifico Fiorello aveva detto: “C’è uno bravo, che facciamo? Cacciamolo via. C’è uno che fa guadagnare la Rai, via. Ci sono quelli che dicono che il programma costava, ma funzionava… Amadeus? Ora a casa! Siate meno bravi e soprattutto non dite cose sconvenienti, perché io voglio rimanere qua in Rai”. Poi non era mancata una frecciata. Fiorello era entrato nell’ufficio dell’amministratore delegato.





E aveva iniziato con le sue battute: “Preparare un promo per spiegare che Roberto è il nome e Sergio il cognome, fare aggiungere la mia sagoma in bronzo al cavallo di Viale Mazzini, dare alla Meloni tutte le risposte della Ghigliottina così fa bella figura con i suoi ministri, togliere il tasto Nove dal telecomando, cambiare il nome di Rai3 in Rete4, rassicurare il Pd che il programma Chi l’ha visto sarà dedicato ai suoi elettori”.

“Mandare un messaggio rasserenante a Fazio, andare a fare casting di nuovi conduttori in Ungheria, cambiare il regolamento di Ballando con le stelle come vuole Lollobrigida: ogni coppia in gara deve concepire almeno un figlio, proporre al Vaticano la beatificazione di Vespa. E Casciari faccia la convergenza agli occhi, per non guardare più a sinistra”. Oggi poi, ha provato su quale sarà il suo futuro dopo le tante rivoluzioni.

A sorpresa a Viva Rai 2 è arrivato l’intervento dell’AD Rai Roberto Sergio tramite messaggio Whatsapp, dopo che Fiorello aveva detto: “Ma le manterrà le promesse? Roberto, o Sergio, le manterrai queste promesse? Se hai il coraggio, chiamami in diretta… Se non mi chiami è finita! Andiamo tutti a Discovery!”. E Sergio: “Spiritosone. Sono un dipendente Rai. Non faccio promesse, prendo impegni e sono certo di poteri rispettare. E tu rimarrai in Rai con tutti noi”.