Rosario Fiorello, ecco chi è Ruggiero Del Vecchio. Una presenza fissa a cui ormai il pubblico di fan è abituato eppure sono in molti a domandarsi il momento in cui i due si sono incontrati e perché. Il simpatico pensionato di 83 anni accompagna ogni mattina Fiorello nel corso della diretta di Viva Rai2! e questo accade da più di 10 anni. Infatti Ruggiero è conosciuto fin dai tempi di Edicola Fiore pronto a fare da spalla all’instancabile showman siciliano. E dopo tanti anni, ecco rivelati tutti i dettagli di questa splendida e sincera amicizia.

Chi è Ruggiero Del Vecchio? Il simpatico 83enne ha deciso di raccontarsi nel corso di una lunga intervista per Il Corriere della Sera, rivelando a tutti non solo alcuni dettagli personali ma anche qualcosa in merito al suo primo incontro con Rosario Fiorello. Il primo incontro è avvenuto al bar durante il momento della colazione: “Abbiamo iniziato a parlare. A un certo punto mi ha detto, Ruggiero che ci canti? E ho intonato Na gita a li castelli. Lì l’ho conquistato”, racconta Del Vecchio.

E ancora: “Guardavo Stasera pago io: lui è bravo in tutto e sa fare tutto. Ma adesso per me è diventato uno di famiglia, gli voglio bene: è dieci anni che ci frequentiamo. Lo considero un figlio“. Ruggiero è stato ed è uno dei tanti fan del conduttore e showman e ad oggi anche uno dei suoi più cari amici. Eppure nonostante la notorietà raggiunta nel corso degli anni, Ruggiero ha voluto precisare: “Quando mi fermano i bambini mi emoziono: li abbraccio, sono i miei nipoti. Ma non sono famoso e rimango scettico quando mi chiedono l’autografo. Io non sono nessuno“.

Tutta la gratitudine di Ruggiero va proprio a Fiorello: “Tutto è successo perché ho conosciuto Rosario, altrimenti Ruggiero stava lì con i suoi sogni nel cassetto. Invece sono riuscito a fare cose che mai avrei immaginato”, ha raccontato per poi sottolineare: “Rosario mi ha dato la possibilità di trovarmi degli amici. Il gruppo che si è creato è forte: seguiamo Rosario quando fa i suoi spettacoli. Ci vediamo tutti i giorni. Ci vediamo anche sabato e domenica, pure con Rosario. Solamente andiamo in un altro bar. Rosario è una grande persona: ha un cuore buono“, ha concluso.

Nel corso della stessa intervista, Ruggiero ha raccontato anche alcuni aneddoti della sua vita, dalla sua infanzia a Margherita di Savoia all’attività come sarto appena 12enne: “Adesso non lo faccio più, mi diletto a fare le riparazioni a figli, nipoti e a Rosario: se ha bisogno di me sono sempre disponibile. Fargli un orlo per me è una passeggiata. Il mio lavoro mi ha dato molte soddisfazioni: mi ha permesso di comprarmi un negozio e un appartamento. Lavoravo dalle cinque alle dieci di sera… poi mia moglie è venuta a mancare, ci sono stati dei problemi e l’ho chiusa”. Una personalità riconoscente e umile quella di Ruggiero che afferma in ultimo: “Mi diverto: ogni mattina metto la sveglia alle quattro, faccio mezz’ora di macchina e arrivo in via Asiago. Poi sono a disposizione, se hanno bisogno di me ci sono. Si improvvisa”.