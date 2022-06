Fiorello, il mistero del profilo Instagram azzerato. Sono numerosi i fan dello showman che si stanno chiedendo cosa stia succedendo al loro beniamino. Nelle ultime ore, infatti, dal profilo Instagram di Fiorello, al secolo Rosario Tindaro Fiorello, sono scomparsi tutti i post. E fa specie vedere un profilo con zero post e quasi due milioni di follower.

L’attore e conduttore Fiorello, molto amico di Amadeus con cui è stato protagonista degli ultimi due Festival, è amatissimo dal pubblico. E pensare che su quel palco ci è salito nel 1995 con la canzone “Finalmente tu” con la quale si classificò quinto. Oggi c’è grande curiosità e interesse attorno a quello che sta succedendo sul suo profilo social, dal quale sono scomparsi tutti i post e le foto.





Fiorello cancella tutti i post dal profilo Instagram: è mistero

C’è grande mistero su quello che sta combinando Fiorello. Il suo profilo Instagram si presenta con la dicitura “Ancora nessun post”. Evidentemente i post sono stati cancellati, ma perché? Perfino l’immagine del profilo non c’è più. L’ipotesi più accreditata è quella di un lancio promozionale legato al suo imminente tour teatrale.

Presto Fiorello sarà in scena con lo spettacolo “Fiorello presenta: Fiorello”. È probabile così che i post scomparsi dal suo profilo Instagram siano legati ad una promozione di questo tour. Fiorello toccherà diverse città italiane e tra i fan l’attesa è già grande.

L’ultima volta che aveva fatto parlare di sé Fiorello aveva inviato un messaggio a Maurizio Costanzo. In occasione dei 40 anni del Maurizio Costanzo Show, infatti, l’attore si è collegato col programma cantando: “Maurizietto I love you”. “Ti ricordi quando ti davo lei? – dice Fiorello – Ora voglio tornare per un attimoa darle del lei e dirle grazie. La mia carriera di divide in AC e DC, Prima di Costanzo e Dopo Costanzo, come uno spartiacque. E poi mia moglie me l’hai fatta conoscere tu”.

