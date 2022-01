“Ma allora è vero!”. Bomba a Sanremo, la conferma sul nome a 48 ore dal via: è tutto nero su bianco

All’ultimo Festival lo aveva detto chiaro e tondo: “Basta così”. Il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2021 Amadeus, come sapete alla fine è stato riconfermato. Alla guida della kermesse musicale più chiacchierata, criticata, amata e odiata della tv italiana. Ovviamente organizzare un evento così ‘totale’ come Sanremo 2022 ha richiesto parecchi accorgimenti allo staff e il Covid non ha aiutato.

Anche se in forma meno aggressiva è chiaro che il virus mette i bastoni tra le ruote. L’ultimo ad essere risultato positivo è stato il maestro Beppe Vessicchio. Notizia arrivata dopo il caso di Roberta Capua che, invece, recentemente ha annunciato su Instagram di essere guarita. Lei è pronta a guidare il PrimaFestival. Nelle ultime ore, inoltre, per Ama è arrivata un’altra notizia bomba. Stavolta super positiva. Anzi, fantastica.

Per giorni i quotidiani specializzati sono stati attenti a carpire qualsiasi segnale sui nomi di chi avrebbe affiancato Amadeus nella conduzione di questo Festival di Sanremo 2022. Poi, finalmente, le cinque co-conduttrici sono state ufficializzate. Saranno Ornella Muti, Sabrina Ferilli, Drusilla Foer, Lorena Cesarini e Maria Chiara Giannetta a salire sul palco dell’Ariston. E Fiorello? Ci sarà o no? Ora possiamo darvi la risposta.





La conferenza stampa di chiusura di Sanremo 2021 fu caratterizzato dallo sfogo dei due conduttori. Stremati dalla tensione e dalle polemiche sia Amadeus che Fiorello dissero: “Anche basta”. E invece… invece, per la gioia del pubblico, sia l’uno che l’altro saranno al loro posto. Il conduttore ritroverà così il suo amico e ineguagliabile showman Fiorello.

A svelarlo è stato Sanremo News che ha beccato Fiorello in riviera nel pomeriggio di ieri, sabato 29 gennaio. L’artista era ben camuffato da parrucca e cappellino di lana. Ma evidentemente non è servito a molto. Anche il magazine Chi sul suo profilo Instagram ha dato la notizia: “Fiorello è appena arrivato a Sanremo, all’hotel Globo. Alloggerà per tutta la settimana nella camera di fronte a quella di Amadeus, come sempre. I suoi interventi al Festival saranno a sorpresa, si pensa alla serata d’apertura di martedì e a quella finale di sabato con altre incursioni durante la settimana”. Che dite? Siete contenti?