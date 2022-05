Il Maurizio Costanzo Show compie 40 anni. È il talk show più longevo della storia della tv italiana: lo scorso 27 aprile è tornato in onda e si tratta di una edizione speciale perché è quella del quarantennale e perché torna, dopo 12 anni di assenza, al Teatro Parioli di Roma, dove tutto è iniziato. La prima puntata è iniziata con la banda della polizia che accompagnerà “Imagine” cantata da Nicky Nicolai e a seguire le inconfondibili note di “Se Penso a Te” composta dal Maestro Franco Bracardi.

Nelle precedenti 4.465 puntate del talk show, Maurizio Costanzo ha raccontato e continua a raccontare la storia e la società del nostro Paese. All’inizio della prima puntata c’è stato un messaggio dell’ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: “Con il tuo lavoro e il tuo impegno hai lasciato un segno indelebile nella tv italiana – ha detto -. Quante sfide affrontate insieme, ricordo anche il nostro entusiasmo e le risate insieme. Oggi hai la stessa passione, con lo stesso entusiasmo. Grazie da tutta Mediaset”. “Padre e figlio – ha detto Maurizio Costanzo riferendosi a Silvio e Pier Silvio Berlusconi – mi hanno consentito di arrivare a questa data. Vorrei ricordare tre persone che non ci sono più: Alberto Silvestri, mio coautore, Paolo Pietrangeli, il regista, e Franco Bracardi”.





Maurizio Costanzo commosso per la dedica di Fiorello

“Maurizio Costanzo Show” torna mercoledì 18 maggio in seconda serata su Canale 5. Tantissimi gli ospiti della quarta puntata a cominciare dal grande Gino Paoli che sarà presente in collegamento. E ancora Lillo e Greg, Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio, Nancy Brilli, Enzo Iacchetti, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e Sara Croce la “Bonas” di Avanti un altro si accomoderanno sul palco del teatro Parioli in Roma, storica sede del Maurizio Costanzo Show. In studio, come sempre anche Giuseppe Cruciani con la sua lavagna dei “buoni” e dei “cattivi”.

Tanti ospiti anche nella serata di mercoledì 18 maggio e un momento emozionante. Infatti a collegarsi con il programma c’è anche Fiorello che fa commuovere Maurizio Costanzo. “Maurizietto I love you”. Con questo motivetto Fiorello saluta Maurizio Costanzo per festeggiare i 40 anni di messa in onda. “Ti ricordi quando ti davo lei? – dice Fiorello – Ora voglio tornare per un attimoa darle del lei e dirle grazie. La mia carriera di divide in AC e DC, Prima di Costanzo e Dopo Costanzo, come uno spartiacque. E poi mia moglie me l’hai fatta conoscere tu”.

Il momento è stato davvero emozionante ed entusiasmante e ha fatto venire a tutti i lucciconi: Fiorello, fuoriclasse indiscusso, è legatissimo a Maurizio Costanzo sin dai tempi di Buona Domenica. Insomma dopo la rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, lo show riparte e lo fa con tanti ospiti: il programma di Maurizio Costanzo continua a ottenere risultati importanti anche dal punto di vista degli ascolti, segnale che il pubblico nonostante i 40 anni apprezza e vede con piacere le storie raccontate dal Maurizio Costanzo Show.

