Niente da fare per Vladimir Luxuria. Le ultime voci, giunte in seguito alla puntata in diretta dell’Isola dei Famosi del 6 maggio, la danno sempre più vicina all’addio. Purtroppo per lei il pubblico non ha mai risposto alla grande, sul web ci sono state tante critiche alla sua conduzione nonché proteste per il fatto che molti naufraghi non fossero poi così noti a tutti.

E ora il futuro di Vladimir Luxuria sarebbe ormai segnato. L’Isola dei Famosi si sta preparando al suo addio e sarebbe già stato individuato il nome della sua sostituta. E possiamo subito dirvi che si tratta di un’autentica sorpresa, dato che nessuno avrebbe mai immaginato che i vertici di Mediaset potessero propendere per questa incredibile soluzione.

Vladimir Luxuria starebbe per lasciare l’Isola dei Famosi: addio vicinissimo

Si attendeva ben altri risultati Vladimir Luxuria e ovviamente anche la produzione dell’Isola dei Famosi era fiduciosa alla vigilia dell’inizio del reality show di Canale 5. Ma ora il suo addio, stando al sito TvBlog, sembrerebbe essere imminente. E sarebbe sempre più probabile una conduzione del programma affidata alla collega dell’ex politica.

TvBlog ha riportato una notizia, poi scritta anche da Gossip e Tv, inerente la possibilità che Vladimir sia ormai ai saluti. E a presentare l’Isola dei Famosi sarebbe nuovamente Ilary Blasi, nonostante solamente poco tempo fa sia stata presa la decisione di estrometterla dalla trasmissione. Gli ascolti tv dell’ex moglie di Francesco Totti non erano straordinari, ma nemmeno negativi come quest’anno, quindi potrebbe essere richiamata per un suo ritorno.

Ma c’è di più perché TvBlog ha anche ipotizzato che l’Isola dei Famosi possa cambiare canale, dato che la casa di produzione Banijay starebbe prendendo in considerazione la possibilità che possa sbarcare altrove.