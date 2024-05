Sarah Toscano non ha ancora smaltito l’entusiasmo per la vittoria di Amici 23 che è pronta buttarsi di nuovo nella mischia. A 18 anni appena la cantante sembra aver un futuro radioso davanti tanto che è iniziata a circolare una clamorosa indiscrezione sul suo futuro prossimo. Di futuro, e non solo, ha parlato nel corso di una lunga intervista a Fanpage.it nella quale ha toccato molto argomenti parlando, tra l’altro, anche della profonda ammirazione che nutre nei confronti di Angelina Mango.

“È una ragazza incredibile, ha fatto un percorso ad Amici per cui non le si può dire niente e la stessa cosa vale per Sanremo e l’Eurovision: ogni singolo che ha fatto uscire era meglio del precedente. La stimo tantissimo e la trovo un’artista completa, che ha fatto un percorso di crescita in un tempo brevissimo”.





Amici 23, Sarah Toscano: il sogno nel cassetto si chiama Sanremo

E ancora continua: “C’era chi, sui social, ci ha paragonato un po’, ma non riesco a vedermi come lei. Siamo due ragazze diverse, molto giovani, ma capisco che sia possibile avere dei punti di somiglianza”. Sarah poi ha ricordato come ha scelto di provare ad entrare nella scuola: “Mi sono iscritta ai casting di Amici ed è stato un caso essere presa”.

“Prima che succedesse però, avevo pensato di prendere lezioni di canto ma quando è arrivata l’opportunità di Amici non potevo rifiutarla. Adesso, dopo l’esperienza, continuerò sicuramente a studiare, anche perché sono cosciente quanto mi abbiano aiutato gli otto mesi lì dentro”. Ora, però, sembra proprio che per lei stia arrivando una sorpresa di quelle importanti: Sanremo.

Pare che Carlo Conti ci abbia fatto un pensiero, visto il successo travolgente di Angelina Mango, e che dei contatti preliminari per averli all’Ariston siano partiti (si tratta di voci di corridoio, è bene ricorderlo). E Sarah cosa ne pensa? “Penso che Sanremo sia un obiettivo da raggiungere molto importante. Però chiaramente non ho fretta perché ho 18 anni, non penso che se non vado a Sanremo quest’anno, non ci andrò mai più. Anzi, penso che bisogna aspettare il momento giusto, il pezzo giusto. Non ho assolutamente fretta, né la voglia di correre”.