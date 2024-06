Nuova puntata di Chi l’ha visto con Federica Sciarelli, che ha aperto la puntata con il caso della scomparsa di Sara Buricelli e della fidanzata Jasmine Rosa, entrambe di 16 anni. Da martedì 11 giugno non si sa più nulla delle due adolescenti, e la giornalista ha cercato di fare un appello in diretta: “I vostri genitori sono davvero molto preoccupati, vi stanno cercando e stanno aspettando una vostra chiamata o un messaggio. Vi prego, raggiungeteli in qualche modo”.

Un altro caso affrontato questa sera è stato quello dell’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate a Rimini il 4 ottobre scorso. A essere indagato è Louis Dassilva, il 34enne vicino di casa della donna. Dopo la criminologa Roberta Bruzzone, che ha accettato di far parte del pool difensivo dell’unico indagato, Louis Dassilva, vicino di casa dell’anziana, iscritto nel registro pochi giorni fa, ora nel caso è stato coinvolto anche il generale Garofalo, a capo del Ris di Parma per 14 anni.

Il generale Luciano Garofano, ex capo del Ris, si è unito anche alle indagini del giallo della morte di Liliana Resinovich, la 63enne era scomparsa da casa sua a Trieste il 14 dicembre del 2021 e trovata senza vita dentro un sacco della spazzatura il 5 gennaio del 2022. L’ex Ris è consulente di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana, il cui cadavere è stato esumato il 13 febbraio. Tensione tra Federica Sciarelli e Sebastiano Visintin. La conduttrice ha scoperto che proprio Sebastiano Visintin aveva chiamato in studio per parlare del caso e in qualche modo, secondo la conduttrice, è stato fatto per ‘mettersi in mostra’: “Mi perdoni se l’ho fatta aspettare, ma lei mi ha detto all’ultimo che sarebbe venuto. Mi ha chiamato al telefono, dicendo che voleva venire qua. Perché?”.

“Io a volte ho la sensazione come fosse diventato un film. L’impressione è che lei e Sterpin siate diventati protagonisti. State sempre in televisione ed è come se Liliana sia stata messa all’angolo. È tutto irrispettoso, anche il fatto di parlare della vita privata di Liliana”, ha detto Federica Sciarelli. Visintin ha risposto molto infastidito: “Mi consigliano di non andare in tv, ma sai cosa? Si va alla ricerca di pezzi… Io non mi sono mai permesso di offendere o parlare male di qualcuno. Sono state dette cose inumane, anche l’interruzione di gravidanza… Mi hanno ferito”.

“Lasciamo perdere…”, ha ribattuto la conduttrice. “Mi dici cose che io non voglio affrontare, queste cose sono state chiarite con la Procura. Non voglio parlarne, se ci saranno altre cose di cui discutere sono disponibile a rispondere”, ha detto ancora Sebastiano Visintin cercando di non rispondere alle domande della Sciarelli che sbotta: “Io le faccio una domanda e lei svicola”. “Io non sono in tribunale” è stata quindi la risposta infastidita del marito di Liliana. La Sciarelli lo ha incalzato, sapendo di infastidirlo: “Non è che suo figlio pensa che lei sia coinvolto?“, “Ma che domande mi fa? Sono domande veramente pesanti, io te lo dico. Posso assicurarti che comunque verrà un giorno in cui ci incontreremo, non siamo arrabbiati l’uno con l’altro”, ha sbottato Sebastiano.