Spesso escono fuori voci su Federica Sciarelli e il suo futuro a Chi l’ha visto?. Ora la conduttrice ha deciso di rompere il silenzio e di annunciare praticamente in via ufficiale cosa succederà nei prossimi mesi. Il pubblico aspettava con ansia la decisione della giornalista, che non ha voluto fare giri di parole e ha confessato quali siano le sue intenzioni.

Federica Sciarelli, parlando di Chi l’ha visto? a Tv Sorrisi e Canzoni, ha anche fatto il punto sulla sua esperienza in questa stagione. In molti l’hanno vista ridere di più e lei ha spiegato la ragione: “Ho capito che anche quando c’è un dramma bisogna trasmettere forza, soprattutto ai genitori di figli scomparsi o morti. Io cerco persino di strappare loro un sorriso con una battuta. E questa mia attitudine deriva dalla mia napoletanità, essendo figlia di genitori partenopei”.

Leggi anche: “Addio”. Grave lutto a Chi l’ha visto, il triste annuncio e il dolore di Federica Sciarelli





Federica Sciarelli, svelato il suo futuro: “Cosa farò con Chi l’ha visto”

Federica Sciarelli ha anche voluto sottolineare un fatto importante relativo a Chi l’ha visto?, che non si concentra unicamente sulle persone sparite nel nulla: “A noi si rivolgono proprio tutti e cerchiamo di fare da tramite. Come nel caso di una 25enne che aveva chiesto il nostro aiuto per rientrare in Italia insieme alla figlioletta in quanto bloccata dal marito e lasciata senza documenti in Egitto”.

La Sciarelli resterà al timone della trasmissione Rai: “Mi fate sempre la stessa domanda e puntualmente a settembre mi rivedete“. Dunque, non ci sono rischi nemmeno per la prossima stagione televisiva, quando la conduttrice ritornerà ad essere protagonista a Chi l’ha visto? per la gioia dei telespettatori, che la amano moltissimo per la sua professionalità.

Federica Sciarelli è alla guida di Chi l’ha visto? da ben 20 anni, avendo iniziato nel 2004. E continuerà probabilmente ancora a lungo, visto il suo grande seguito.