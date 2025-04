Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice ieri si riabbracciano, ma una scoperta nella notte ha rattristato i loro fan. Chiara è stata, in un certo senso, la sorpresa di questo Grande Fratello. La cubista di Trento, arrivata in finale sostenuta dai fan di Zeudi Di Palma, si è classificata al terzo posto. Un podio inaspettato per lei.. Chiara è riuscita a ottenere un risultato migliore della sua amica del cuore, che invece era considerata una possibile vincitrice.

Durante la serata, Chiara ha superato prima il ballottaggio per l’accesso alla finale contro Mariavittoria Minghetti, poi il televoto flash contro Lorenzo Spolverato, che l’aveva scelta come avversaria ritenendola un rivale “debole”. Alla fine, però, ha dovuto capitolare contro Jessica. Ma Chiara, che ha ricevuto pure la visita di suo padre nella Casa, si è detta comunque felice del suo percorso.

Leggi anche: “Alfonso non c’è”. Grande Fratello, terzo posto e choc per Chiara. Poi lacrime dopo l’uscita





“Chissà perché”. Grande Fratello: dopo la finale e l’uscita di Chiara, la decisione di Alfonso spiazza i fan

In studio è stata accolta tra gli applausi da Alfonso Signorini, ma subito dopo si è notata l’assenza di un altro Alfonso: il suo fidanzato. Il giovane napoletano le ha voluto fare una sorpresa, uscendo fuori da dietro le quinte sulle note di una canzone romantica. I due si sono abbracciati e hanno scambiato alcune dolci parole. Tutti felici e contenti? Non proprio. Nel corso della notte, infatti, i fan hanno fatto una scoperta che ha spiazzato tutti.

Dopo la fine della diretta, in tanti si sono riversati sui social per seguire gli aggiornamenti e le dirette post-puntata direttamente dagli ex concorrenti. Tuttavia, i fan di Alfonso sono rimasti delusi: l’account Instagram 23enne era diventato privato. Per cui solo i suoi follower hanno potuto seguirlo. Ieri sera erano in tanti a chiedersi il motivo di questa decisione.

Un indizio in realtà lo aveva dato lui stesso poco prima in puntata. Parlando con Signorini, Alfonso aveva dichiarato di voler tutelare la sua storia con Chiara Cainelli, manifestando il desiderio di vivere questa relazione in modo più riservato. Dopo la trasmissione, Chiara e Alfonso non si sarebbero neanche uniti ai festeggiamenti con Javier, Helena e gli altri concorrenti, preferendo ritirarsi subito.

La loro storia continuerà? Riusciranno a gestire la distanza tra Napoli e Trento? Per il momento, Alfonso ha annunciato che, in questa prima fase, si trasferirà nella città di Chiara, poiché dopo tanti mesi lei sente il desiderio di stare vicina alla sua famiglia.