Dopo quasi 7 mesi di trasmissione, lunedì 31 marzo 2025 su Canale5 è andata finalmente in onda la finale del Grande Fratello. Una finale che ha riservato colpi di scena incredibili, come l’addio di Shaila a Lorenzo nella casa e soprattutto il nome del vincitore. Vincitrice: contro ogni previsione fatta in settimana l’ha infatti spuntata Jessica Morlacchi.

Helena Prestes al secondo posto, al terzo Chiara Cainelli, quarto per Lorenzo Spolverato, quinto per Zeudi Di Palma e sesto perché non ha superato il primo televoto Mariavittoria Minghetti. Ma prima della proclamazione sono rimaste tre donne nella casa e Alfonso Signorini ha chiesto a Jessica di sfidare Chiara o Helena. Voleva arrivare fino alla fine con quest’ultima e l’ex UeD, battuta dalla modella, è tornata in studio.

GF, Chiara terza: cosa è successo con Alfonso

Non prima però di aver riabbracciato il papà. Una visita inaspettata del signor Gianni, con cui si è riavvicinata solo di recente. L’abbraccio e le loro parole sono state così travolgenti che anche il conduttore si è commosso in diretta. Tornando alla classifica, come detto, Chiara si è presa la medaglia di bronzo.

Nemmeno lei, entrata quasi per ultima nella casa, se l’aspettava. L’ha ribadito a Signorini non appena fatto il suo ingresso trionfale in studio, tra gli applausi di tutti. “Non mi sarei mai aspettata di arrivare terza. Se avessi battuto anche Jessica sarei stata Terminator”, ha commentato col sorriso.

Come è noto, durante il GF Chiara si è ‘fidanzata’ con Alfonso D’Apice, che però non era presente nel momento in cui lei è arrivata in studio. Sorpresa: è entrato da dietro le quinte e regalato un momento di grande romanticismo al pubblico. Ha subito abbracciato e baciato la sua Chiara promettendole: “Proteggerò questo rapporto”. Tutti commossi.