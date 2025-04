La vera sorpresa il Grande Fratello l’ha riservata per la finale. A dispetto delle previsioni, delle ipotesi e dei sondaggi lanciati per tutta la settimana ha vinto Jessica Morlacchi. E su Helena Prestes, data per favorita fino all’ultimo. All’ultimo faccia faccia in studio, davanti ad Alfonso Signorini e agli altri concorrenti già eliminati, la cantante ha avuto la meglio sulla modella brasiliana.

Con oltre il 52% dei voti, Jessica si è presa questa edizione. Un vero colpo di scena se si pensa che entrambe avevano abbandonato la casa mesi fa, una per eliminazione, l’altra per abbandono, dopo una dura lite che le aveva viste protagoniste. Entrambe hanno poi avuto l’occasione di rientrare in gioco grazie al ripescaggio, che le ha portate a conquistare la finale del Grande Fratello.

Leggi anche: “Perché ha vinto Jessica”. Grande Fratello, si è scoperto subito dopo la proclamazione





GF, Helena seconda: la sua reazione

E se Helena ha vinto il primo televoto contro la favorita Zeudi, Jessica ha letteralmente stravinto contro Chiara, con una percentuale di preferenza dell’81%. E alla fine ha battuto anche la brasiliana. La sua reazione dopo il secondo posto? Le sue prime parole sono state per il pubblico che l’ha sostenuta in questi 6 mesi e mezzo e anche per la vincitrice.

Dopo aver riabbracciato il suo Javier, Helena si è fermata a rilasciare interviste: “Grazie mille a tutti quelli che mi hanno votato e che hanno tifato per me. Mi sento anche io vincitrice, perché nella vita si vince anche altro, e io ho vinto il vostro amore, l’amore e l’amicizia, perché questa cosa con Jessica è vera e questo è un esempio vero per tutte le persone. Vi amo, grazie mille. Restate con me!”.

Anche in una live Helena si è detta felice per il risultato raggiunto, perché “arrivata insieme ad un’amica, poi perché con me ho un uomo che amo”. A proposito, anche Javier ha commentato il risultato finale in una diretta: “Ragazzi io non me l’aspettavo, ma va bene lo stesso. La mia cavallina finalmente è con me. Grazie di cuore a tutti, è stato un viaggio bellissimo, il più bello della mia vita, quindi grazie davvero”.