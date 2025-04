Nella serata di lunedì 31 marzo c’è stata l’ultima puntata del Grande Fratello. La finale è stata vinta a sorpresa da Jessica Morlacchi, nonostante Helena fosse la favorita al successo nel ballottaggio conclusivo. In precedenza erano usciti in ordine di tempo Mariavittoria, Zeudi, Lorenzo e Chiara.

Subito dopo la proclamazione di Jessica come vincitrice del Grande Fratello, si è scoperto qualcosa in più sul motivo di questo trionfo e soprattutto sulle reazioni avute dalla sconfitta Helena e anche dal pubblico. Tanti infatti i messaggi apparsi sui social network in piena notte.

Grande Fratello, perché ha vinto Jessica e come ha reagito Helena

Alfonso Signorini ha fatto entrare in studio Jessica e Helena, che hanno salutato tutti prima di attendere il verdetto del pubblico del Grande Fratello. All’improvviso è comparso il nome della cantante come vincitrice ed è partita la festa. Grandi emozioni per la Morlacchi, che ha ricevuto tanti applausi. E poi sono uscite anche le percentuali della vittoria.

Jessica ha vinto grazie al 52,13% dei voti dei telespettatori, mentre Helena si è fermata al 47,63%. Da parte di Helena ci sono stati immediatamente degli applausi sinceri nei confronti della vincitrice. L’ha anche abbracciata, anche se inevitabilmente le sarà rimasta un po’ di amarezza. Sul web c’è chi si è mostrato felice per il successo della Morlacchi e chi invece avrebbe voluto che vincesse la brasiliana.

Tra i tanti commenti degli utenti su X sono spuntati questi messaggi: “Onestamente la vittoria la meritava Helena, sono contenta per Jessica ma l’onestà di dire la verità è sacra”, “Vedremo fuori chi avrà successo e lavorerà. Finita la puntata, fotografi e giornalisti cercavano Helena e non Jessica”.