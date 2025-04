Chi ha vinto il Grande Fratello 2024 – È finita anche questa edizione del Grande Fratello che dal 16 settembre del 2024 ha attraversato la fine dell’estate, Natale e tutto l’inverno fino ad arrivare alla primavera dell’anno successivo. Ormai, il reality della Casa è settato su durate molto più ampie rispetto a quelle edizioni che ‘costringevano’ i concorrenti a rimanere ‘reclusi’ sotto gli occhi vigili delle telecamere per circa tre mesi.

Come noto, è stata anche l’edizione delle polemiche e, in parte della delusione. Ci si riferisce agli ascolti non brillanti anche a causa della concorrenza sempre agguerrita della Rai con le fiction di sua produzione. Per molti, inoltre, non è stata una edizione felice dal punto di vista della ‘qualità’ dei concorrenti, che spesso si sono lasciati andare in comportamenti poco graditi a un pubblico che da loro si aspettava ben altro. E, almeno stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere l’ultima edizione condotta da Alfonso Signorini. Prossima conduttrice Veronica Gentili? Troppo pressto per dirlo, dipende da come andrà la sua prima Isola dei Famosi.





Chi ha vinto il Grande Fratello 2024, è finita: il vincitore di questa edizione

Al di là delle critiche, tante sono state le sorprese di questo Grande Fratello 2024, comprese le coppie, spesso esasperate nelle effusioni e nelle dinamiche create per garantire vivacità dentro e fuori la casa. Di sicuro, va detto, è stata l’edizione dei fandom, mai così scatenati nel sostenere il proprio concorrente di riferimento o la coppia da ‘tutelare’. Di qui alle accuse di una gestione del televoto troppo aperta proprio all’azione dei fandom. Ma non c’è GF senza polemiche e, in generale, non c’è reality senza tifo da stadio urlato sui social.

Tutto ciò, comunque, non ha scalfito l’entusiasmo del pubblico che è arrivato alla finale di lunedì 31 marzo carico più che mai. E questo vale anche per qui telespettatori che, strada facendo, hanno perso il concorrente che più degli altri era entrato nel loro cuore. Per i ‘tifosi’ un grande colpo è stato quello della semifinale, occasione che ha visto lasciare la Casa a Luca Giglioli ‘Giglio’, Javier Martinez e Shaila Gatta, questi due lasciando dentro i loro rispettivi fidanzati, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato.

La puntata finale del Grande Fratello si è aperta con quattro finalisti già nominati: Lorenzo, Helena, Zeudi Di Palma e Jessica Morlacchi. Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli, invece, si sono dovute sfidare al televoto aperto lunedì 24 marzo che è stato chiuso da Signorini durante la finale. Una grande performance, non va negato, giacché date come concorrenti ‘secondarie’ sono riuscite a durare più di altri ‘pezzi da 90’, come Shaila e Javier per fare due esempi.

Shaila ha alcune cose da dire a Lorenzo… #GrandeFratello pic.twitter.com/GP0kuNPIlE — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 31, 2025

Nella prima parte della puntata, c’è stato un atteso confronto da Shaila Gatta e Lorenzo, durante il quale la ex Velina non si è risparmiata e ha lasciato in diretta Spolverato spiegando il suo punto di vista sulla loro relazione, definita “tossica”. Ed è ciò che pubblico e opinionisti diccevano da mesi. Inoltre, Shaila ha accusato Lorenzo di essere “ossessionato da Helena”.

Ma l’attesa era per quello che è successo dopo: la quinta finalista. Chiara Cainelli si è dimostrata un osso duro e ha confermato di avere un grande sostegno al di fuori della Casa. Sebbene la distanza tra le due non sia stata enorme, a dire addio al sogno della vittoria lasciando il gioco è stata Mariavittoria: a suo favore si è espresso il 46,61 per cento degli spettatori contro il 53,39 per cento che ha scelto Chiara. Lei, dunque, la quinta finalista.

Ad aspettare Mariavittoria c'è la mamma Maria Teresa 🫶🏻 #GrandeFratello pic.twitter.com/VLlwP9Lmth — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 31, 2025

A spegnere le voci circolate sulla fine della sua storia nata nella Casa con Tommaso Franchi, la sorpresa in studio: lui era lì per abbracciarla. Pochi giorni di separazione, in realtà, ma che a entrambi sono sembrati una infinità. Il tempo, ora, dirà se le loro strade non si divideranno fuori dal Grande Fratello.

Per Mariavittoria e Tommaso è il momento di riabbracciarsi 😍 #GrandeFratello pic.twitter.com/oCYsZj9Tnr — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 31, 2025

Ancora più elettrizzante, quasi scioccante, è stato il momento successivo: il Grande Fratello ha aperto un televoto tra Helena e Zeudi, le sue favorite in assoluto alla vittoria, le due amiche, poi ex amiche per poi ritrovarsi a combattere ognuna per sé per il trionfo finale dopo lunghe settimane caratterizzate da litigi e scontri continui. Forse il pubblico avrebbe voluto vivere questa sfida in una fase successiva ma il gioco del piramidale, realizzato dai cinque rimasti in casa, ha deciso così.

A perdere al televoto è stata Zeudi Di Palma, spegnendo per sempre le speranze dei suoi supporter non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, come testimoniato dall’enorme calore sui social. Il pubblico ha salvato Helena nonostante la ex Miss Italia avesse dalla sua parte un’alleanza strategica composta dai suoi fan e da quelli degli Shailenzo. Helena è stata votata dal 52,85 per cento del pubblico, mentre Zeudi ha raccolto il 47,15. Per molti, proprio in virtù del sostegno di cui godeva Zeudi, è stata una eliminazione a sorpresa.

A questo punto, sono rimasti in gioco Lorenzo, Helena, Chiara e Jessica. E di qui si è passati al successivo televoto flash: il pubblico è stato chiamato a scegliere tra Chiara e Lorenzo. Occasione, non va sottovalutato, per liberare la forza dei fan di Zeudi, rimasti senza la loro beniamina tra le mura della Casa del GF.

l’alleanza potentissima lolliners-zeudiners rimarrà nella storia del grande fratello

abbracciamoci tutte amiche pic.twitter.com/8ptpcQgHw8 — cla𓆙 (@tvdgomeez) March 31, 2025

“Arrivato a questo punto scelgo Chiara perché penso a me, voglio vincere e lei può essere più debole al televoto”, sono state le parole di Spolverato. Ma, evidentemente, aveva fatto male i suoi calcoli. Proprio a Lorenzo, altro favorito dal principio, è andata male: eliminato, battuto da Chiara a sorpresa. C’è lo zampino dei fan di Shaila che si sono schierati con la sua amica? Ha raccolto il 57,78 per cento delle preferenze. E sono rimasti Helena, Jessica e Chaira a contendersi la vittoria. Sfida tutta al femminile.

La voce di Jessica è pura magia e stasera, ad ascoltarla, ci sono tutte le persone a lei più care 😍 #GrandeFratelllo pic.twitter.com/KkoHORHtre — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 31, 2025

E a sfidarsi nel penultimo duello della finale e dell’intera edizione sono state Jessica e Chiara in un televoto flash che ha portato alla scelta dell’ultima finalista. Quello che se l’è vista con la ‘enorme’ Helena Prestes, che ha seguito con ansia quei minuti perché Chiara e Jessica non avrebbero avuto la stessa forza nello scontro finale con lei.

Lorenzo fa il suo ingresso in studio! ✨ #GrandeFratello pic.twitter.com/iVFWQfjDFj — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 31, 2025

L’eliminazione decisa dal pubblico ha toccato Chiara, lasciando Jessica a giocarsi tutto contro la brasiliana nell’ultmo grande televoto. E sui social, già da giorni, molti hanno vantato le qualità della cantante romana per la sua schiettezza, per il suo coraggio e per la capacità dimostrata di affrontare questi sei mesi e mezzo là dentro. Percentuali: 18 per cento per Chiara e 82 per cento per Jessica.

E così, all’1:03, Alfonso Signorini ha aperto il televoto finale, quello definitivo per il vincitore del Grande Fratello 2024. Venti minuti dopo, il conduttore ha ordinato alle due concorrenti di spegnere, come di consueto in finale, le luci della Casa. Poi, insieme, l’ultimo giro all’interno in quegli spazi in cui hanno vissuto per oltre sei mesi e l’arrivo in studio per la proclamazione del vincitore. Della vincitrice. Signorini ha chiuso il televoto all’1.40, una finale lunghissima. A vincere il Grande Fratello è Jessica Morlacchi col 52,13 per cento dei voti contro il 47,87 di Helena.

La classifica finale del Grande Fratello 2024

Primo classificato: Jessica Morlacchi

Secondo classificato: Helena Prestes

Terzo classificato: Chiara Cainelli

Quarto classificato: Lorenzo Spolverato

Quinto classificato: Zeudi Di Palma

Sesto classificato: Mariavittoria Minghetti