Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il 31 marzo Alfonso Signorini annuncerà il nome del vincitore o della vincitrice di questa edizione del Grande Fratello. Un momento che il pubblico attende con trepidazione, ma che per i concorrenti rappresenta molto più di una semplice incoronazione. In palio non c’è solo la coppa e la gloria, ma anche un assegno che fa gola a tutti. Poco fa è uscita la notizia su quanto ammonta la cifra del montepremi.

Dentro la Casa, ognuno ha il proprio sogno e il proprio motivo per desiderare il titolo. Tra i finalisti attuali, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma si giocano tutto, ma ci sono ancora altri concorrenti in gara che potrebbero conquistare un posto in finale. E tutti, chi più chi meno, hanno fatto capire di voler vincere. Helena Prestes, ad esempio, ha dichiarato apertamente che con quei soldi vorrebbe aiutare la sorella, ma è chiaro che una cifra del genere farebbe comodo a chiunque.

Leggi anche: “Volevate questo? Non ci sto più”. Grande Fratello, Helena parla con gli autori e rende tutto pubblico





“Ecco le cifre reali”. Grande Fratello, il montepremi per il vincitore. Ma non è tutto

La cifra ufficiale che intascherà il vincitore è di 100mila euro, un montepremi che sembra allettante, ma che nasconde più di una sorpresa. Infatti, non tutto finirà nelle tasche del fortunato vincitore: ci sono regole precise che riducono la somma finale.

Come ricorda LOL News, il regolamento prevede che il 50% del premio venga devoluto in beneficenza. Questo significa che il vincitore potrà trattenere solo 50mila euro. Ma non è tutto: bisogna considerare anche le tasse. Dal montepremi rimanente si deve sottrarre il 22% di IVA, pari a circa 11mila euro, lasciando nelle mani del vincitore una cifra intorno ai 39mila euro. Una somma che, rispetto ai 100mila iniziali, appare decisamente ridimensionata C’è poi un altro aspetto fondamentale: i cachet settimanali. Ogni concorrente riceve un compenso per la sua permanenza nella Casa, con cifre che variano in base alla notorietà. I concorrenti non famosi guadagnerebbero circa 2mila euro a settimana. I Vip invece arriverebbero a percepire fino a 7mila euro a settimana.

Considerando una permanenza di 28 settimane, anche solo al minimo della retribuzione (2mila euro a settimana), LOL news ha calcolato che un concorrente potrebbe accumulare 56mila euro in cachet. Ma qui entrano in gioco le differenze tra i singoli concorrenti: c’è chi è entrato dopo, chi è stato eliminato e poi ripescato, e chi ha avuto accordi più vantaggiosi. Ma il vero guadagno potrebbe arrivare una volta spente le telecamere. I vincitori – e in generale i concorrenti più amati – spesso ottengono contratti pubblicitari, ospitate in TV e collaborazioni sui social, che possono far lievitare i loro introiti ben oltre il montepremi del programma.

In definitiva, chi vince il Grande Fratello non si porta a casa i 100mila euro sbandierati, ma una cifra ben più bassa. Tuttavia, se gioca bene le sue carte, il successo televisivo potrebbe trasformarsi in un guadagno molto più consistente nel lungo periodo. Chi sarà il fortunato a godersi questa opportunità? Lo scopriremo il 31 marzo.