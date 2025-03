Sembrava che la serata al Grande Fratello fosse destinata a essere una di quelle rare occasioni di tranquillità nella casa più famosa d’Italia. Dopo mesi di tensioni, battibecchi e liti tra le due fazioni protagoniste del reality, l’atmosfera sembrava finalmente rilassata. Ma quella che doveva essere una serata serena si è trasformata in un nuovo capitolo di scontro tra Helena e Zeudi, due delle concorrenti più discusse e polarizzanti di questa edizione.

I sorrisi e i toni distesi lasciavano presagire che, finalmente, le acque si fossero calmate. I concorrenti avevano approfittato di un’occasione per godersi un po’ di relax ma come spesso accade nei reality, basta un piccolo innesco per far esplodere un conflitto latente. Helena e Zeudi si sono ritrovate al centro dell’attenzione, protagoniste di un confronto acceso sulla sessualità di Zeudi, fino a un mese fa indecisa tra Helena e Javier.

Grande Fratello, Helena si rivolge agli autori dalla telecamera

Un aereo per Zeudi che recita “LA SESSUALITA’ NNE’ CONFUSIONE ❤️ ZDPNOICONTE”, ha fatto sobbalzare Helena, che qualche giorno fa aveva parlato di questo argomento ma riferendosi al comportamento di Zeudi con lei e Javier. “Il problema non è la tua sessualità, tesoro, sei tu che sei confusa” ha detto Helena attaccando la ragazza.

Helena la invita più volte a un confronto diretto e l’ex Miss Italia risponde: “Quando mi verrà la voglia di parlare con te, solo allora parlerò con te”. L’ex Miss Italia ringrazia i fan, ma la modella continua ad affermare di non aver mai messo in discussione la sessualità di Zeudi, quanto i suoi comportamenti. “Sono felice perché le persone vedono la realtà dei fatti” replica la napoletana, prima di chiederle, vista la sua insistenza: “Ma tu che cosa vuoi da me?”.

Dopo la discussione con Zeudi, sembra che Helena si sia rivolta agli autori direttamente da una telecamere della casa. Come si legeg su X: “Helena si è rivolta al GF, alle telecamere ha detto: “avete voluto quella serata pacifica ieri? Ve lo dico, non ci sto più a fare questo, a fare quello che chiedete voi. Io non voglio avere niente a che fare con Zeudi. Mandatemi a casa se non va bene quello che sto dicendo. PIÙ CHIARO DI COSÌ. AMICO MIO PAUL AVEVI RAGIONE….GLI AUTORI HANNO LAVORATO CON IL VINO”, si legge in un post di X.

“Ha firmato la sua uscita. Ma uscirà a testa alta perché è la più amata di tutti! ❤️ L’imperatrice Helena!”, “Ecco spiegato il motivo della sua uscita domani… Autori di me***”, “E si basta oramai tutti lo avevano capito.. Smerdazione fanc tutti”, “Grandissima Helena”, si legge ancora su X.