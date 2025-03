“Gli ultimi due finalisti”. Grande Fratello, spuntano gli altri nomi. E sono una sorpresa

Al Grande Fratello, il conduttore Alfonso Signorini, dopo aver proclamato Zeudi Di Palma come terza finalista, ha messo in chiaro la situazione con i concorrenti: “Ora restano ancora due posti per la finale”. Ma chi riuscirà a conquistarli? A quanto pare stavolta potrebbe non essere il pubblico a decidere, bensì i fan di Miss Italia, che mai come in questa edizione hanno dimostrato di saper orientare il televoto a proprio vantaggio. Una questione sollevata dallo stesso Signorini a Striscia la Notizia.

“Vengono sbattuti fuori concorrenti storici di un certo livello, poi abbiamo questi ragazzini che hanno il sostegno delle fandom tossiche che fanno e disfano come vogliono loro. Io non sono responsabile di tutte le nefandezze e le schifezze che girano intorno ai fandom e ai social”. Tornando alla domanda iniziale, chi si aggiudicherà gli ultimi due biglietti per la finale?

Chi arriva in finale: l’influenza delle fandom

Tra ipotesi e previsioni, sembra probabile che i posti vadano alle due amiche di Zeudi, Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Quest’ultima, infatti, ha visto il suo consenso passare dallo 0% a circa il 40% in soli tre giorni. Le Zelena hanno un obiettivo chiaro: in finale vogliono chi ha sempre sostenuto la loro Miss. In questo scenario, a pagarne le conseguenze potrebbero essere MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi, poco coinvolti nelle dinamiche di gioco.

Ma anche Luca Giglioli (vicino a Lorenzo Spolverato, ma penalizzato dalla supremazia del fandom Shailenzo che punta tutto su Shaila Gatta), e infine la coppia formata da Javier Martinez ed Helena Prestes. Nonostante un discreto seguito, sia singolarmente sia come coppia, il loro fandom non regge il confronto con la potenza della combinazione Zelena+Shailenzo, che potrebbe concentrare tutte le energie per portare in finale l’ex Velina e Chiara.

Con Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma già qualificati, le prossime finaliste potrebbero dunque essere proprio Shaila e Chiara. Resta poi un sesto concorrente, destinato a raggiungere la finale solo per essere eliminato subito dopo, senza rientrare tra i veri finalisti. Il candidato più probabile? Uno tra Javier ed Helena.

