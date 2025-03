Dichiarazioni importantissime di Shaila al Grande Fratello. Mentre si trovava in compagnia di Zeudi e Chiara, la ballerina ha vuotato il sacco su Lorenzo e non ha detto nulla di positivo nei suoi confronti. Ormai è arrivata ad una conclusione ben precisa e siamo certi che Spolverato la prenderà malissimo, quando gli sarà lineare la vicenda.

Infatti, nella casa del Granbde Fratello le affermazioni di Shaila stanno facendo molto rumore e anche fuori i commenti del pubblico si stanno sprecando. Il rapporto con Lorenzo si è deteriorato nel tempo, fino al punto da lasciarsi. Ma nessuno si aspettava addirittura parole così pesanti da parte dell’ex velina di Striscia la Notizia.

Grande Fratello, Shaila contro Lorenzo: “Finita tra noi, fuori non lo vorrò”

In camera da letto Shaila ha sorpreso le coinquiline Zeudi e Chiara con frasi perentorie su Lorenzo, che non darebbero spazio ad una riappacificazione definitiva: “Non sento più le stesse cose, non avverto più trasporto. Vuoi la verità? Ultimamente mi annoia, c’è o non c’è è uguale. Lui è infantile”. E poi ha ammesso che la situazione dovrebbe restare identica anche a reality finito.

Poi la chiosa finale, che sa di rottura senza ripensamenti: “Sto bene da sola, non ho bisogno di lui. Tanto si troverà un’altra, perché io non lo voglio nemmeno fuori. Per me è finita“. Ma i telespettatori si sono riversati sul social network X, criticando soprattutto la Gatta: “Venuta fuori tutta la cattiveria di Shaila, mai stata né vittima né innamorata”, “Ha tenuto un piede nella ship finché le è convenuto”.

Lungi da me difendere Lorenzo,ma SHIALA con la sua cattiveria e le sue parole,non è mai stata né vittima né innamorata.Falsa e opportunista quanto lui,ha tenuto in piedi la ship finché le conveniva.

Appena ha perso il televoto,è cambiata e ha dato la colpa a lui!#grandefratello pic.twitter.com/PK6BddM1sR — babi. 10 (@ba0bi10) March 15, 2025

E altri ancora contro di lei: “Ne sta uscendo male”, “Non è meno arrivista e giocatrice di lui”, “Ma sicuro che è stato Lorenzo ad aver preso in giro tutti?”.