Polemiche al Grande Fratello sui concorrenti. Ancora una volta i telespettatori si sono infastiditi per ciò che hanno visto nella consueta diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra. Una situazione che si ripeterebbe quotidianamente e che sta deludendo non poco coloro che sono intenti a seguire tutte le dinamiche nel corso della giornata.

Infatti, come si è potuto evincere leggendo alcuni commenti apparsi in rete, i concorrenti del Grande Fratello non sono ben visti da alcuni telespettatori. Dovrebbero fare altro, stando a questa gente che è ormai stanca di assistere a scene che non divertirebbero affatto.

Grande Fratello, polemiche sui concorrenti: “Noiosi, cosa succede in casa”

Un utente sul social network X ha denunciato tutto, dopo che aveva deciso di sintonizzarsi su Mediaset Extra per seguire la diretta quotidiana del Grande Fratello. Ma ha notato ancora una volta che i concorrenti non avrebbero fatto nulla di significativo e questo lo ha fatto arrabbiare non poco.

Un seguace del Grande Fratello ha criticato la trasmissione 24 ore su 24 del reality show, visto che non permetterebbe di vedere niente di particolare: “Che senso ha la diretta 24h del Grande Fratello? Non succede nulla e parlano del niente… Che noia!!!”. E anche altri la penserebbero allo stesso modo.

Che senso ha la diretta 24h del Grande Fratello? Non succede nulla e parlano del niente…Che noia!!!#GrandeFratello #grandefratelllo @GrandeFratello — Roberto Buongiorno (@SpekRoberto) March 15, 2025

Il riferimento potrebbe essere legato al fatto che spesso i gieffini sono seduti o coricati a letto, intenti solo a cantare o a parlare di cose non interessanti. C’è chi vorrebbe vedere più brio in questi concorrenti, invece è costretto a sorbirsi dirette troppo statiche.