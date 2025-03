Stefania Orlando ha dovuto dire addio al Grande Fratello nella scorsa puntata, quando ha perso al televoto contro Helena e Chiara. Dopo essere uscita dalla trasmissione di Canale 5, la conduttrice televisiva ha compiuto un gesto importante nei confronti di Iago. Infatti, si è scoperto cosa è successo tra i due gieffini all’esterno della casa più spiata d’Italia.

A mostrare tutto è stata appunto Stefania Orlando sul social network Instagram. Ha voluto concentrarsi proprio su Iago e i suoi follower hanno potuto vedere cosa è accaduto. Era nato un bel rapporto all’interno del programma, quindi c’era attesa per comprendere che tipo di reazione ci sarebbe stata da parte di entrambi, dopo l’eliminazione della donna.

Leggi anche: “Perché Shaila non vincerà”. Grande Fratello, la sentenza è arrivata. Beffata dall’altra





Grande Fratello, il gesto di Stefania Orlando per Iago dopo la sua uscita

Come riferito anche dal sito Angolo delle Notizie, Stefania Orlando ha quindi avuto subito un pensiero per Iago. Si sono ovviamente incontrati dopo l’uscita di lei e quest’ultima ha voluto immortalare la scena con una bella foto, corredata da un messaggio importantissimo verso l’attore originario della Spagna.

Stefania e Iago si sono scattati un selfie e si sono fatti vedere entrambi molto sorridenti, felici di questo ricongiungimento. Lei ha poi scritto nella didascalia dell’immagine: “Che bello rivederti!“. Possibile che i due ex concorrenti possano frequentarsi come amici anche ora che non sono più al GF.

I due si rivedranno in studio anche nelle prossime puntate del Grande Fratello, almeno fino al 31 marzo, data attesissima perché ci sarà la finale.