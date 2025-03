Il Grande Fratello si appresta ad arrivare alla sua naturale conclusione. Il 31 marzo scopriremo chi sarà il vincitore o la vincitrice, ma intanto su Shaila è arrivata una sentenza negativa. Un personaggio noto, che conosce benissimo le dinamiche del reality show, l’ha attaccata duramente nel corso della sua ospitata a Pomeriggio Cinque.

Parlando della concorrente del Grande Fratello, ha esclamato che Shaila non vincerà il programma secondo la sua chiave di lettura. E ha pure nominato chi potrebbe invece trionfare, superando dunque tutta la concorrenza e issandosi così al primo posto in classifica.

Leggi anche: “L’ha chiusa nello sgabuzzino”. Grande Fratello, Javier e Chiara ripresi dalla telecamera. Il pubblico vola: cosa è successo





Grande Fratello, la sentenza di Marina La Rosa: “Perché Shaila non vincerà”

A parlare è stata Marina La Rosa, che ha stroncato completamente Shaila. Il suo atteggiamento al Grande Fratello non lo premierà, stando al racconto dell’ex gieffina: “Stiamo arrivando alla fine, per cui il vittimismo è la cosa che premia sempre. E in questo caso Shaila vuole apparire vittima. Sta tentando l’ultima carta per la vittoria, ma tanto non vincerà“.

Poi Marina La Rosa, che prima della sua eliminazione sperava nel successo di Stefania Orlando, ha fatto il nome di un’altra gieffina come possibile vincitrice: “E invece vincerà Helena. Sì, secondo me sì”. Vedremo se avrà ragione oppure se sarà qualcun altro a conquistare il ricco montepremi da 100mila euro.

#GrandeFratello, Marina La Rosa: "Shaila Gatta sta tentando l'ultima carta per la vittoria ma non vincerà"#Pomeriggio5 pic.twitter.com/uI6AgYrrE1 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 14, 2025

Eppure secondo i bookmaker, la favorita numero uno alla vittoria rimarrebbe Zeudi. Subito dopo abbiamo Tommaso e poi tutti gli altri gieffini ancora in corsa.