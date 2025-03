“Oddio, ma l’ha chiusa davvero dentro lo sgabuzzino!”. Javier prende di sorpresa la concorrente e scatena la reazione divertita del pubblico. Il pallavolista argentino ha voluto fare uno scherzo proprio a lei. Nessuno si aspettava questo gesto, anche perché tra i due non corre buon sangue. Anzi, possiamo dire che dentro la casa del Grande Fratello non possono neanche vedersi. Ma Martinez ha voluto alleggerire un po’ il clima, con la finale ormai alle porte.

Ieri pomeriggio, la regia ha chiamato la “strana coppia” in sgabuzzino per andare a prendere la le cioccolata da distribuire a tutti gli altri concorrenti. Finito il giro della casa, i due stavano tornando nella saletta per lasciare la scatola vuota. “Prima le donne”, dice Javier. Lei pensa a un gesto di galanteria, visto che Javi è uno dei ragazzi più educati della casa. Così attraversa la porta. Invece, in un batter d’occhio, lui le chiude la porta alle spalle. “Ce ne siamo liberati finalmente”, esclama poi allontanandosi.

Leggi anche: “Shaila deve vederlo”. Grande Fratello, la scoperta su Lorenzo e Chiara fa avvelenare tutti





“L’ha chiusa nello sgabuzzino”. Grande Fratello, Javier e Chiara ripresi dalla telecamera. Il pubblico vola

Chiara Cainelli si è ritrovata così per qualche secondo al buio chiusa nello sgabuzzino, ma non ci resta male. Anzi, scoppia a ridere, capendo che si trattava di uno scherzo. Poco dopo, il Grande Fratello le apre la porta e lei scambia qualche battuta con Javi. La scena ha divertito il pubblico e sui social la clip è già virale. “Sto crepando, lui ha fatto ciò che tutte noi vorremmo fare”, esclama ironicamente una fan dell’argentino, a cui Chiara evidentemente non sta simpatica.

Nei giorni scorsi era stata Stefania Orlando, prima di uscire, a invitare un consiglio a tutti i suoi compagni: vivere quello che accade dentro la casa con più leggerezza e, soprattutto, con ironia. Orlando ha dato una lezione su questo, rispondendo con il sorriso a due gesti per niente carini di Lorenzo Spolverato: in un’occasione le era salito sul letto con i piedi e in un’altra la prendeva in giro alle spalle mentre si trovava in cucina con gli altri.

Sto crepando, lui ha fatto ciò che tutte noi vorremmo fare



pic.twitter.com/mYg03C320Y — 𝐀𝐧𝐠𝐞 | Levrieri Era 🧸 (@mipactoconellos) March 14, 2025

Chi l’ironia non l’ha mai fatta mancare è sicuramente Javier Martinez, che in questi mesi ha messo in scena una serie di scherzi per i suoi compagni di viaggio. Come, ad esempio, quando aveva ideato una finta relazione con Amanda Lecciso, una storia inventata a cui aveva abboccato persino Eva Grimaldi.