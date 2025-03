Per una notte, i concorrenti del Grande Fratello hanno messo da parte rivalità e tensioni, lasciandosi andare a una festa all’insegna della musica, del divertimento e dello spumante. Anche protagonisti di accesi scontri, come Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Shaila Gatta ed Helena Prestes, hanno condiviso momenti di leggerezza e complicità. Tuttavia, quella che sembrava una serata di tregua si è rapidamente trasformata in un caos incontrollato.

Tutto è iniziato con il taglio della torta: da un semplice scherzo con la panna si è passati a una vera e propria battaglia di dolce, che ha finito per imbrattare non solo i concorrenti, ma anche moquette, sedie, divani, muri e vetrate. Il clima di euforia si è interrotto bruscamente quando Tommaso Franchi, che era in confessionale durante la baraonda, è stato colpito da una fetta volante appena uscito.

Franchi non ha preso affatto bene lo scherzo e ha subito perso la pazienza, rivolgendosi duramente contro Giglio, colpevole di averlo sporcato su capelli, maglietta e guancia. Furioso, l’idraulico toscano ha sbottato: “Puliscimi il letto, prima mi pulisci il letto. Non me ne frega un ca**o, ora mi vai a pulire il letto! Non scherzo, vammi a pulire il letto. Ma che cao volete da me? Siete dei bambini maleducati di me**a. Siete ubriachi fradici e volete fare i ganzi. Andate a farli fuori i ganzi. Non ci vengo con voi! Lasciatemi stare in pace”.

Visibilmente alterato, Franchi ha lasciato il salone dirigendosi verso la camera, dove è stato seguito da Mariavittoria Minghetti. La concorrente ha tentato di calmarlo, ma la sua vicinanza ha solo peggiorato la situazione. Quando Mariavittoria ha cercato di avvicinarsi per confortarlo, Tommaso ha reagito con irritazione: “No, non ti voglio baciare! Sei ubriaca anche te? Non lo vedi che sono a disagio? Lo senti o no che non sono a mio agio e non voglio darti un bacio? E allora perché continui? Perché mi arrabbio? Sono sei mesi che sono qui dentro e mi hanno sporcato tutto il letto e mi gira il ca**o. Siete tutti ubriachi fradici e mi fate schifo, ubriachi di brutto, vi siete ubriacati come delle spugne”.

La festa, che inizialmente sembrava un’occasione per distendere gli animi, si è trasformata in un momento di tensione che potrebbe avere ripercussioni nelle prossime ore. L’episodio ha riacceso le divisioni nella Casa, con Franchi che ha scelto di isolarsi, esasperato dai comportamenti dei suoi compagni. Resta da vedere se il clima tornerà a distendersi o se l’ennesima lite avrà conseguenze sulle dinamiche del gioco.