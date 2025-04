Il Grande Fratello è finito ma i dettagli, i retroscena e le indiscrezioni sui protagonisti di questa 18esima edizione non mancano. I concorrenti si sono riappropriati della loro vita, nuova per molti dopo il reality show di Canale 5, e dei loro profili social e i fan impazziscono a ogni foto o notizia. Vogliono sapere tutto degli inquilini che hanno seguito per mesi e la curiosità arriva a livelli altissimi su Lorenzo Spolverato.

È stato lasciato in diretta tv, proprio durante la finale, da Shaila Gatta e dunque fuori dal Grande Fratello il modello e la ballerina hanno preso strade separate e si stanno vivendo questi giorni in maniera completamente differente l’uno dall’altra. Lei ha scelto la strada del silenzio, anche social. Lo ha rotto solo mercoledì per assicurare a tutti che la decisione di rompere con Lorenzo è stata solo sua.

Lorenzo dopo il GF, ecco con chi è stato a cena

Lorenzo, invece, ha una gran voglia di festeggiare e condividere la sua vita con i follower. Questo, almeno, traspare dal suo profilo Instagram. E proprio le ultimissime Storie non sono sfuggite all’occhio attento dei fan: è uscito a cena fuori con gli amici del GF.

Sono Federica Petagna, Stefano Tediosi e Michael Castorino. “Ciao ragazzi, volevo ringraziarvi per tutto l’affetto e il supporto, io mi sto riprendendo ma, intanto, ho una sorpresa per voi”, ha annunciato Lorenzo per poi inquadrare con lo smartphone il gruppo di amici dietro di lui.

I quattro ex concorrenti del GF intonano “Ragazzo Fortunato” di Jovanotti e, poi, dopo balletti improvvisati davanti a uno specchio, brindano insieme davanti a una pizza. Certo, gli Shailenzo sperano di vedere anche Shaila prima o poi tra le sue Storie Instagram ma a quanto pare non sarà per ora.