In queste ore, Alfonso D’Apice, ex concorrente del Grande Fratello, ha condiviso su Instagram un racconto scioccante riguardo al furto avvenuto nell’appartamento di Chiara Cainelli e all’aggressione subita dalla fidanzata di quest’ultima. Il tutto è accaduto a poche ore dall’uscita di Chiara dalla casa del reality, un momento che si è trasformato in un incubo.

Alfonso ha spiegato che, mentre Chiara si trovava nell’appartamento insieme al fidanzato, è uscita dal bagno e si è accorta della presenza di due ragazze all’interno della casa. Quando ha cercato di fermarle, le due l’hanno aggredita, scatenando un momento di panico e paura e provocandole anche diverse escoriazioni e la caduta dalle scale di Chiara. Alfonso è riuscito a bloccare una delle ragazze che poi è stata affidata ai carabinieri giunti sul posto dopo la chiamata della coppia.

Grande Fratello, nuovi dettagli sul furto in casa di Chiara Cainelli

“Abbiamo visto cosa hanno rubato. Hanno preso la collana di mio padre che avevo lasciato sul divano. Hanno preso il portafoglio di Chiara con soldi, documenti, e tutto ciò che aveva, fortunatamente i miei documenti erano da un’altra parte”, ha raccontato in una storia condivisa poche ore dopo l’aggressione. In queste ore, Alfonso ha fornito alcuni dettagli sul furto, aggiungendo che le ragazze coinvolte nell’incidente sono di etnia sinti e che urlavano frasi offensive come “put*** Chiara, put*** Zeudi”. Questo episodio ha scosso profondamente l’ex concorrente del Grande Fratello, che ha sottolineato come sia inconcepibile che situazioni del genere, scatenate da un programma televisivo, possano accadere nella vita reale.

Alfonso ha dichiarato di sperare che si tratti di un caso isolato, ribadendo l’importanza del rispetto verso la vita privata di ciascuno e facendo appello alla comprensione di tutti, sottolineando che ora tutti gli ex concorrenti hanno ripreso le loro vite. L’episodio ha preoccupato la coppia che stavano cercando di ritrovare dopo la fine del reality, ma anche la reazione di alcune fan di Helena perché le parole di Alfonso sono sembrate indirizzate proprio al fandom della brasiliana.

È un brutto episodio,ma insinuare che le responsabili appartengano al fandom che Alfonso vuole incolpare è grave!Alimentano solo odio,ma non si vergognano?

“È un brutto episodio, ma insinuare che le responsabili appartengano al fandom che Alfonso vuole incolpare è grave!Alimentano solo odio ,ma non si vergognano? Vi assicuro che ci sono persone a cui non piacciono Chiara e Zeudi e non fanno parte di nessun fandom!”, ha scritto una fan di Helena su X. Ma c’è anche chi ha letto le parole di Alfonso in un altro modo: “Non ha parlato di fandom ma di odio generalizzato non ha detto nulla sul fandom pensa te se in un momento del genere vanno a pensare ai fandom, pensano piuttosto che il GF ha alimentato l’odio senza mai dire basta verso chiunque da A a Z tutti dentro quella casa hanno subito odio”.