Tra le coppie che si sono riunite dopo il Grande Fratello anche quella composta da Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice. I due, che per tutto il tempo in cui sono stati divisi – lei era nella casa ed è arrivata fino alla finale piazzandosi terza e lui eliminato – si sono giurati amore e rispetto, ora provano a viversi questa storia nata sotto i riflettori anche nella vita vera.

Alfonso l’ha già raggiunta a Trento, dove la ex UeD vive, e tra una fotografia di coppia e l’altra c’è stato però un momento di silenzio social che ha subito insospettito i fan. Nessuna lite o allontanamento, hanno subito un furto e un’aggressione in casa, come raccontato da Alfonso tra le ultimissime Storie di Instagram.

Alfonso e Chiara derubati dopo il GF

I due ex concorrenti del Grande Fratello si trovavano nell’appartamento di lei quando due ragazze sono entrate per rubare oggetti personali. Forse non immaginavano che i due stessero in casa: entrambi, infatti, erano in bagno e solo quando Chiara è uscita dalla stanza si è accorta che due estranee erano entrate in casa. E nel tentativo di fermarle è stata aggredita.

Alfonso D’Apice ha dapprima condiviso uno scatto dei carabinieri, poi spiegato quanto accaduto ultime ore. “Siamo stati assenti perché è accaduto un fatto spiacevoli. Eravamo in casa, in bagno, quando Chiara uscendo dal bagno ha trovato in casa due ragazze entrate per rubare” ha raccontato.

E ancora: “Hanno provato a scappare, Chiara le ha inseguite urlando. Sono uscito dalla doccia, Chiara è riuscita a bloccarle per le scale ma l’hanno aggredita. Nel frattempo sono arrivato io, c’è stato casino, colluttazioni. Abbiamo provato a fermarle. All’inizio siamo riusciti a bloccarle, loro provavano a scappare e hanno spinto Chiara per le scale”.

due ragazze sono entrate in casa di chiara per rubare lei si è accorta di loro e le ha inseguite ed è stata aggredita 🙁 pic.twitter.com/WM3xdao70v — ALY🍒 (@sonoinfastidita) April 2, 2025

Nos stories, Alfonso conta que duas garotas entraram na casa para roubar. Ao vê-las, Chiara correu atrás delas enquanto ele estava no banho e saiu quase sem roupa apenas de toalha. Chiara até tentou impedir que as garotas fugissem pela escada, mas foi atacada. Quando Alfonso… pic.twitter.com/QHnSLwhr6E — robixs (@rrobsonms) April 2, 2025

quello che è successo a chiara è inaccettabile e spero non sia frutto del fanatismo tossico e dell’odio fomentato da certi fandom…

chiara e alfonso siamo con voi 🙏🏻❤️#grandefratello #zeudiners #orizzontalers pic.twitter.com/itOxh5bELv — giu |JHHC| (@lesbocialda) April 2, 2025

L’ex protagonista di Temptation Island ha aggiunto di essere riuscito a bloccare una delle due ladre mentre l’altra è riuscita a scappare. Hanno chiamato i carabinieri, “sono arrivati, hanno preso la ragazza e la stanno portando in caserma”, ha aggiunto per poi mostrare i segni dell’aggressione ai danni della sua fidanzata e rivelare cosa sono riuscite a rubare.

“Siamo rientrati e abbiamo visto cosa avevano rubato. Hanno preso la collana di mio padre che avevo lasciato sul divano. Hanno preso il portafoglio di Chiara con soldi, documenti, e tutto ciò che aveva”. Ovviamente la notizia ha fatto subito il giro dei social, con i fan increduli e vicini alla coppia.