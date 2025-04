È un periodo intenso per Daniele Dal Moro, che nei giorni scorsi ha lasciato intendere una possibile partecipazione al reality The Couple. Ma a far parlare di sé oggi è una sua conversazione privata con Shaila Gatta, ex Velina e protagonista, fino a poco tempo fa, di una storia d’amore con Lorenzo Spolverato. Daniele, curioso riguardo alla fine della relazione tra Shaila e Lorenzo, ha contattato la ballerina in privato per chiederle chiarimenti.

>> “La situazione è questa”. Alfonso, Chiara e Lorenzo: le indiscrezioni dopo il Grande Fratello

A colpire, però, non è solo la domanda – secondo indiscrezioni, Dal Moro avrebbe chiesto se la rottura fosse legata alla percezione negativa che il pubblico aveva della coppia, eccezion fatta per i fan degli “Shailenzo” – ma soprattutto la risposta, netta e senza mezzi termini, che Shaila ha voluto rendere pubblica.





Grande Fratello, Shaila spiega perché ha lasciato Lorenzo

Attraverso un messaggio chiaro e sentito, la Gatta ha spiegato le sue ragioni: “Ciao Daniele, io non ho parlato con nessuno. Ho scelto con la MIA testa, in base a ciò che ho visto e, soprattutto, dopo essere uscita fuori e aver acquisito lucidità. So bene quello che ho vissuto e trovo ridicolo pensare che potrei lasciarmi condizionare dai fan, quando ho sempre lottato contro tutto e tutti per questo amore. Famiglia compresa”. Una dichiarazione forte, che smentisce ogni ipotesi di rottura dettata da pressioni esterne.

Shaila prosegue, rivendicando una scelta maturata in autonomia e, soprattutto, in nome del proprio benessere personale: “Quindi per cortesia, questi discorsi ridicoli li lascio a qualcun altro. Che ognuno accetti la realtà per quella che è. Io, per la prima volta, ho scelto ME e continuerò a farlo per tutta la vita. Questa esperienza mi è servita da lezione. Ciao e buona giornata”. Parole che parlano di crescita, consapevolezza e di un percorso personale spesso invisibile al pubblico, ma fondamentale.

La fine della relazione con Lorenzo Spolverato sembra quindi non avere nulla a che fare con il gradimento del pubblico o i giudizi esterni, ma piuttosto con una decisione profonda, legata all’autenticità e alla necessità di mettere se stessi al primo posto. In un panorama dove spesso le storie d’amore nate sotto i riflettori sembrano seguire i trend del momento, Shaila lancia un messaggio controcorrente: “Ho scelto me stessa. E continuerò a farlo”.