“C’entra anche Alfonso D’Apice” . Clamoroso retroscena sulla rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Nelle ultime ore sui social sta circolando un retroscena sorprendente sulla fine della relazione tra Shaila e Lorenzo. A due giorni dalla finale del Grande Fratello, infatti, si continua a parlare della decisione della ballerina di lasciare il fidanzato proprio la sera dell’evento. Una mossa inaspettata, che ha colto di sorpresa anche il conduttore, Alfonso Signorini, come lui stesso ha dichiarato in diretta. Shaila ha rivolto parole durissime a Lorenzo nel giorno in cui si giocava la vittoria, tanto che sul web si è parlato di una vera e propria vendetta da parte dell’ex ballerina di Striscia la Notizia.

Da giorni circolano diverse teorie sui motivi che avrebbero spinto Shaila a questa scelta. Ora, però, sulla base di una serie di “indizi”, c’è chi sostiene che dietro la rottura ci possa essere anche lo zampino di Alfonso D’Apice. “Shaila è stata influenzata da Alfonso D’Apice”, titola a tal proposito Sussidiario.net.

Si tratta di una teoria molto discussa sul web. Un utente su X, ad esempio, scrive: “Secondo me in tutto ciò c’entra anche Alfonso. Lei aveva il bracciale fino a mercoledì, poi ha iniziato a seguire Alfonso e da lì è cambiato qualcosa. In più, avete notato che Lorenzo ha cominciato a seguire Chiara, ma lei segue solo Shaila e non ha ancora ricambiato il follow?” Il riferimento è al bracciale che Shaila e Lorenzo portavano al polso come simbolo del loro amore e che il fotomodello milanese indossa ancora, mentre lei no.

Un altro utente aggiunge: “Questo era scontato. Alfonso sembra più agguerrito di Shaila contro Lorenzo e non permetterà mai a Chiara di continuare l’amicizia con lui. Già ieri avevo detto che sicuramente non le permetterà neanche di invitarlo al compleanno”. In effetti, Chiara Cainelli festeggerà il compleanno nei prossimi giorni e tra gli invitati ci saranno alcuni dei suoi ex coinquilini.

Ma c’è dell’altro. Come evidenzia Sussidiario.net, lunedì in puntata Alfonso e Shaila erano seduti uno accanto all’altra, e lui sembrava confortarla dopo che la ballerina era stata fischiata dal pubblico in studio. Di certo, Alfonso non nutre particolare simpatia per Lorenzo. A nessuno è sfuggita la sua reazione stizzita quando ha visto Chiara elogiare Spolverato in diretta, arrivando persino ad augurargli la vittoria.

Secondo me in tutto ciò c'entra anche Alfonso. Lei aveva il bracciale fino a mercoledì, poi ha seguito Alfonso e da lì è cambiato qualcosa. In più avete notato che Lorenzo ha cominciato a seguire Chiara ma lei segue solo Shaila e ancora non ha ricambiato il follow? #shailenzo — India (@Uvranus) April 2, 2025

Altre segnalazioni sono arrivate a Deianira Marzano. Un utente le ha scritto che quella di Shaila sarebbe stata una decisione dell’ultimo minuto “Dicono molti anche per via di Chiara che si è ingelosita sabato sera perché prima di quel momento non voleva lasciarlo”. L’esperta di gossip ha risposto con un commento che ha fatto discutere: “Ora che si è tolta il ‘problemino’, via libera”, insinuando un presunto interesse di Chiara per Lorenzo.