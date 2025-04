Il Grande Fratello è finito da un paio di giorni, con la proclamazione di Jessica come vincitrice, ma i protagonisti dell’edizione 2024-2025 faranno parlare ancora di loro per molto. Ad esempio si è saputo di una bellissima notizia per Lorenzo, dopo aver incassato durissimi colpi nel corso della finale.

Infatti, durante l’ultima puntata del Grande Fratello, è stato lasciato da Shaila in diretta tv e poi è stato eliminato nel ballottaggio con Chiara. Una delusione che potrebbe essere dimenticata già a breve, visto che è uscita fuori un’indiscrezione interessante sul suo imminente futuro.

Grande Fratello, novità importante per Lorenzo

Grazie ad una storia Instagram dell’influencer Amedeo Venza, si è scoperto che per Lorenzo il futuro post-Grande Fratello non sarà poi così negativo. Nonostante le polemiche e le accuse di Shaila e la delusione per la sconfitta, per il modello potrebbero aprirsi scenari molto intriganti.

Venza ha dunque scritto sui social: “Il GF è appena finito e arrivano già proposte di lavoro per Lorenzo! Posso dire? Dopo quello che ha subito spero vivamente che questo ragazzo si riscati e voli sempre più in alto! Forza Lollo!”. Le fan di Spolverato non vedono l’ora di rivederlo protagonista.

Ufficialità su nuovi lavori ancora non ce ne sono, ma potrebbe essere proprio Lorenzo a comunicare tutto ai suoi fan nelle prossime settimane.