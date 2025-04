Il sipario è calato sull’ultima edizione del Grande Fratello, andata in onda lunedì 31 marzo, e con esso anche il percorso intenso e pieno di emozioni di Lorenzo Spolverato. Dopo sei mesi e mezzo trascorsi nella Casa più spiata d’Italia, il giovane modello ha visto sfumare la vittoria finale, classificandosi al quarto posto, subito dietro Chiara Cainelli, Helena Prestes e la vincitrice Jessica Morlacchi. Ma il colpo più duro per Lorenzo non è arrivato dal verdetto del pubblico.

>>“Ora per lui si mette malissimo”. Grande Fratello, pesanti indiscrezioni su Lorenzo dopo la finale

La serata conclusiva si è aperta con un colpo di scena inaspettato: un confronto acceso con Shaila Gatta, sua (ormai ex) compagna. Se fino a poco tempo fa sembrava che tra i due ci fosse ancora spazio per un futuro insieme – nonostante una pausa annunciata – le parole di Shaila hanno ribaltato ogni previsione. Con freddezza e determinazione, l’ex velina ha interrotto ogni legame con Lorenzo in diretta nazionale, accusandolo addirittura di manipolazione e dichiarando di non voler più alcun tipo di rapporto con lui.





Grande Fratello, Lorenzo Spolverato in lacrime in stazione

Una vera doccia fredda per Spolverato, che si è trovato a incassare due delusioni nel giro di poche ore: la sconfitta al televoto e la fine, pubblica e dolorosa, di una storia che sembrava ancora aperta. Nonostante tutto, fuori dalla Casa Lorenzo ha trovato un’accoglienza calorosa che ha parzialmente alleviato l’amarezza del momento. All’uscita dall’hotel dove i concorrenti avevano alloggiato, ad attenderlo c’erano decine di fan, striscioni alla mano e cori da stadio. Gli “Shailenzo” non hanno esitato a stringersi attorno a lui, regalando un momento di festa che ha riportato un sorriso sul volto segnato dalla delusione.

Durante la notte, Lorenzo ha partecipato a un piccolo raduno con i suoi fan, ringraziandoli uno a uno per il supporto ricevuto durante l’intero percorso nel reality. Ma il giorno dopo, il peso di quanto accaduto sembrava farsi sentire con più forza. Martedì 1 aprile, prima di partire dalla città, è stato nuovamente raggiunto da alcuni fan fuori dall’hotel. Con occhi lucidi e voce rotta, ha concesso foto, ha raccolto regali e ha scambiato le ultime parole con chi lo ha sostenuto fin dal primo giorno.

Quando ha visto alcune ragazze commuoversi, ha cercato di sdrammatizzare: “Non piangete ragazze”, ha detto. “Neanche tu”, gli ha risposto una di loro. “Eh, io non si sa”, ha replicato lui, lasciando trapelare tutto il dolore per quella ferita ancora aperta.E se la storia con Shaila sembra ormai definitivamente chiusa, per Lorenzo si apre ora un nuovo capitolo: quello della vita reale, con l’affetto dei fan come solida certezza da cui ripartire. Certo è che lascerà segni profondi, alcuni fan raccontano di un Lorenzo Spolverato in lacrime in stazione. Una di loro gli avrebbe anche mostrato dei video riguardanti la sua storia con Shaila Gatta, facendolo commuovere. “Dei fan lo hanno visto in stazione e gli hanno fatto vedere dei video di Shaila e lui è entrato subito dentro piangendo”. E i commenti: “Si vede che la storia con Shaila lo ha devastato, poi però il cattivo è Lorenzo”.