La finale di Lorenzo è stata decisamente turbolenta. Non si sarebbe mai aspettato una fine del genere al Grande Fratello, con Shaila che lo ha mollato in diretta presumibilmente dopo aver visto dei video su di lui quando è uscita. E ora stanno venendo fuori cose negative sul conto di Spolverato, che farebbero comprendere meglio l’atteggiamento dell’ex velina di Striscia la Notizia.

Infatti, su Lorenzo si è sparsa un’indiscrezione molto brutta che potrebbe farlo preoccupare notevolmente. Fuori dal Grande Fratello è venuta fuori una news che farebbe temere il peggio anche per il futuro lavorativo del modello. Andiamo a vedere insieme cosa si è saputo.

Grande Fratello, brutte notizie su Lorenzo: “Lo fanno fuori”

A rivelare tutto su Lorenzo e sul suo futuro post-Grande Fratello è stata l’influencer Deianira Marzano, che si è anche soffermata sulla vincitrice Jessica: “La vittoria di Jessica è stata voluta per mandare un messaggio forte e chiaro a tutti quei fandom tossici, che dall’esterno pensavano di decidere loro chi dovesse vincere e non la gente da casa. Stanno già prendendo provvedimenti per le prossime edizioni affinché il televoto non venga più falsato”.

Parlando del modello, la Marzano ha scritto: “Pare che Lorenzo Spolverato sia stato segnalato agli alti vertici e che non lo vogliano più vedere neanche col binocolo. Proprio per questo la Gatta, per non rischiare la sua figura professionale all’interno della rete, ha deciso di tagliare i ponti. Anche se, diciamocelo, quello che abbiamo visto non era certo solo farina del sacco di Spolverato”.

Infine, l’esperta di gossip e tv ha concluso su Lorenzo ipotizzando ciò che gli succederà: “Detto ciò, di questa edizione non verrà ricordato nessuno. Spolverato ora può andare a recitare nella recita parrocchiale. Amen”.