“Hanno dovuto mantenerlo in due”. Lite choc durante la finale del Grande Fratello tra i due grandi rivali di questa edizione, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Le telecamere non hanno ripreso la scena, ma alcuni spettatori presenti in studio hanno raccontato quanto accaduto, e la notizia ha rapidamente fatto il giro dei social.

Tutto sarebbe iniziato dopo l’eliminazione di Lorenzo, quando il concorrente ha preso posto tra gli altri ex partecipanti, trovandosi così a pochi metri da Javier. Secondo quanto riportato in rete, la scintilla sarebbe scattata a causa di una battuta di Lorenzo su Helena Prestes. Ma vediamo come sarebbero andati i fatti.

A un certo punto della serata, Alfonso Signorini ha posto alcune domande alle due finaliste. Tra le varie curiosità, il conduttore ha chiesto a Helena e Jessica chi, tra i loro ex compagni di avventura, non avrebbero mai più voluto sentire dopo la fine del programma. Quando Helena ha risposto in diretta di non voler mai avere il numero di Shaila e Lorenzo, quest’ultimo ha replicato ad alta voce: “Ce l’hai già, il mio numero!”.

A quel punto, Javier lo ha apostrofato definendolo un “pagliaccio”, scatenando la tensione in studio. Secondo quanto raccontato da una spettatrice presente tra il pubblico, la situazione è degenerata al punto che Enzo Paolo e Jago sono dovuti intervenire per calmarlo.

La rivalità tra Javier e Lorenzo affonda le radici nel passato: si sa, infatti, che Helena e Lorenzo si erano già sentiti prima del reality. Ciò ha alimentato la gelosia di Javier, nonostante all’epoca con la fotomodella non si conoscessero ancora di persona. Javier negli ultimi giorni aveva già lasciato intendere di non tollerare più battute o provocazioni su Helena. Lo ha ribadito anche ieri sera, quando è entrato nella Casa per fare una sorpresa alla sua compagna.

“Ti chiedo scusa se non ti ho difesa abbastanza – ha detto il pallavolista ad Helena – non succederà più e non permetterò mai più a nessuno di alzare la voce con te. Sono stato tutto il tempo incollato a guardarti, non sono mai uscito di casa. Ti amo tantissimo, non sai quanto mi sei mancata. Puoi anche non vincere il Grande Fratello, ma hai già vinto tu. Abbiamo vinto noi. Avevi ragione su tutto”.