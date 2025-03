Ha quasi del surreale ciò che vi stiamo per raccontare sulla finale del Grande Fratello. Nella serata del 31 marzo ci potrebbero anche essere momenti di tensione e alcuni protagonisti del reality avrebbero addirittura assoldato dei bodyguard per evitare conseguenze fisiche e psicologiche.

C’è chi avrebbe scoperto che qualcuno si starebbe dando da fare per rendere allarmante la finale del Grande Fratello. I più in ansia sarebbero alcuni ex concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini. Prima di entrare in studio, ma anche dopo la puntata, rischierebbero di trovarsi di fronte qualche esagitato.

Grande Fratello, paura in vista della finale: “Bodyguard per evitare problemi”

A rivelare un retroscena allarmante sull’ultima puntata del Grande Fratello è stato Amedeo Venza. L’influencer ha fornito un’anticipazione incredibile sulla finale della trasmissione di Canale 5. Mai è successa una cosa simile nel reality show, che rischia di essere ricordato in modo molto negativo.

Venza ha riferito questa indiscrezione, che se confermata ufficialmente sconvolgerebbe tutti: “Clamoroso! Alcuni concorrenti usciti dal GF e non solo questa sera saranno scortati da più bodyguard perché si teme per la loro incolumità, in quanto alcuni fandom delle finaliste si stanno presentando fuori dallo studio del GF con petardi, uova e altre cose… Fermateliiii! Qui abbiamo toccato davvero il fondo!”.

Capiremo megli tutto nelle prossime ore, quando si avvicinerà l’inizio del Grande Fratello. La speranza è che tutto vada liscio, senza rischi per concorrenti ed ex gieffini.