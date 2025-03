A poche ore dalla finalissima del Grande Fratello Alfonso Signorini ha voluto contattare telefonicamente Beatrice Luzzi. L’opinionista ha rotto il silenzio su chi dovrebbe vincere il reality show e le sue parole stanno già provocando un terremoto, dato che c’è molta polemica nelle sue affermazioni.

Dunque, Beatrice Luzzi non ha molti dubbi su chi dovrebbe trionfare al Grande Fratello. Ha prima ipotizzato il ballottaggio conclusivo, poi ha rivelato come dovrebbe andare a finire col successo di una delle protagoniste che verrebbe premiata nonostante un comportamento per lei non consono.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi svela chi dovrebbe vincere il reality

Beatrice Luzzi ha iniziato a rispondere così alla domanda di Signorini, a proposito del possibile vincitore del Grande Fratello: “Il GF è imprevedibile e il suo bello è quello, veramente non si può sapere. Certo, ci sono due papabili. Di solito in un acquario se metti tanti pesci vince il predatore o la predatrice”.

Signorini le ha chiesto quale possa essere il duello finale e Beatrice ha esclamato: “Mi sembra indubbiamente Helena e Zeudi. E secondo me vincerà la predatrice per eccellenza, la prepotenza. Che è Helena”. I fan della modella brasiliana sono già sul piede di guerra con l’opinionista: “Fortunatamente, cara Luzzi, da domani non ti rivedremo più. La peggior opinionista di sempre!”.

"Vincerà la prepotenza (Helena)."

Fortunatamente cara Luzzi, da domani non ti vedremo più.

La peggior opinionista di sempre!#GrandeFratello #helevier pic.twitter.com/GU1w1qKhiK — Lwwlql22p11o1l1kmwmwme (@Lwwlql22p11o1l1) March 31, 2025

Vedremo se sarà veramente Helena a portarsi a casa il successo e i 100mila euro di montepremi, anche se come detto da Signorini tutto è ancora possibile.