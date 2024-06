Terribile notizia per Federica Sciarelli e Chi l’ha visto. Un lutto ha colpito la conduttrice e l’intera squadra della trasmissione di Rai3, infatti è arrivato un comunicato nella giornata del 4 giugno, in cui è stata annunciata al pubblico questa informazione relativa ad una persona che purtroppo non è più in vita.

Federica Sciarelli e Chi l’ha visto sono stati sconvolti da questo lutto devastante, che ha lasciato tutti senza parole. Tantissimi telespettatori stanno commentando sotto i profili social del programma Rai per dare le condoglianze alla famiglia e a tutti gli amici di questa donna deceduta.

Leggi anche: “Un brutto incidente in moto”. Lutto nella televisione italiana, morto l’attore della serie di successo





Federica Sciarelli e la squadra di Chi l’ha visto colpiti da un lutto

Su tutti i principali canali social Federica Sciarelli e il programma Chi l’ha visto hanno voluto manifestare la loro vicinanza ai parenti di questa professionista, morta troppo presto. Hanno anche pubblicato una bellissima foto di questa donna, mentre mostra il suo sorriso contagioso.

Questo il messaggio apparso: “Profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di Chi l’ha visto per la prematura scomparsa della preziosa collega Francesca Frongia“. Come riportato dal sito 41esimoparallelo.it, la Forgia era una figura importantissima nella redazione, che aveva una vocazione verso il giornalismo investigativo. Lavorava incessantemente per dare supporto ai familiari degli scomparsi.

Il sito in questione ha anche aggiunto che Francesca Frongia era non soltanto una donna straordinaria dal punto di vista lavorativo, ma anche umano. Era considerata da tutti un’amica leale e generosa, quindi la sua mancanza si farà sentire tantissimo.