Lutto nella tv italiana, il famoso attore è morto a 56 anni. Per l’uomo è stato fatale un brutto incidente sulla moto. L’artista, famoso per il suo celebre ruolo in Gomorra, non ce l’ha fatta. Il “ragazzo del Bronx”, così era definito, si è spento dopo una settimana circa dal terribile schianto. Il produttore, regista e attore napoletano era ricoverato in condizioni tragiche nell’ospedale di Giugliano.

Non si sa cosa sia successo, gli inquirenti stanno ancora cercando di capire le dinamiche dello schianto avvenuto a Qualiano, a notte fonda, di ritorno da un matrimonio. Quel punto l’uomo era stato subito soccorso dai paramedici del 118 e quindi ricoverato in codice rosso con prognosi è riservata.





La tragedia stamattina quando i medici hanno tentato di risvegliarlo dal coma farmacologico per cercare di capire l’entità del danno ma il cuore dell’attore si è fermato per ben due volte, non lasciandogli scampo. Parliamo purtroppo di Gaetano Di Vaio, nato e cresciuto a Piscinola, quartiere nella periferia nord di Napoli. La sua è una storia di riscatto, come è stata definita più volte: la tossicodipendenza, lo spaccio, il riformatorio, il carcere per lunghi 7 anni.

Poi lo studio e infine la carriera da operatore sociale. Poi la passione per il teatro e il cinema e spesso nella sua carriera ha raccontato il disagio sociale e la lotta alla criminalità divenendo anche un punto di riferimento per molti giovani artisti napoletani. Gaetano Di Vaio aveva fondato, nel corso degli anni due case di produzione, la Bronx Film e la Partnenope Pictures Entertainment.

Poi quel colpaccio che gli è costato un posto a Cannes, a recitare nel ruolo di ‘o Baroncino in “Gomorra – La serie”. Quel ruolo arriva anche grazie anche alla collaborazione artistica con Peppe Lanzetta, Nino D’Angelo, Abel Ferrara, Guido Lombardi, Giuseppe Gaudino, Luca Zingaretti, Valeria Golino. Oggi tutti loro sono in lutto e si stringono attorno alla famiglia di Gaetano.

