Lutto nel mondo del cinema, morta la famosa attrice di Grease. La donna aveva 72 anni è scomparsa “serenamente” il 2 maggio ed era “circondata dai suoi cari”, secondo una dichiarazione inviata martedì alla CNN dall’addetta stampa della famiglia, Melissa Berthier. Non è stata fornita la causa del decesso.

“Sarà ricordata per la sua gentilezza, la sua generosità e il suo incrollabile impegno nel dare un impatto positivo alla vita degli altri”, si legge nella dichiarazione dell’ufficio stampa. “Il suo spirito effervescente continuerà a ispirare generazioni di artisti e fan”. La famosa attrice, nata a Washington, ha interpretato Simcox, l’energica e frizzante cheerleader che incarnava lo spirito della scuola nella fittizia Rydell High di “Grease”, accanto all’iconico personaggio di Sandy della Newton-John.

Parliamo chiaramente di Susan Buckner. Prima di “Grease”, la Buckner è stata reginetta di un concorso nel 1971, quando è stata incoronata Miss Washington, rappresentando poi lo stato di Washington nel concorso di Miss America. All’inizio degli anni ’70 ha partecipato a episodi del “Dean Martin Show”, “Police Woman” e “Switch”.

In seguito, la Buckner ha messo in mostra le sue doti musicali apparendo come ballerina e nuotatrice sincronizzata in “The Brady Bunch Variety Hour” nel 1976. Alla fine degli anni ’70 e negli anni ’80, la Buckner è apparsa in numerose serie televisive, tra cui “Starsky e Hutch”, “The Love Boat” e “The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries”, ed è stata co-protagonista della serie ABC “When the Whistle Blows” insieme a Dolph Sweet.

